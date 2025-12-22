El viceministro de Economía sostuvo que el 2026 será “el mejor año en décadas”

José Luis Daza, viceministro de Economía y el segundo de Luis Caputo, señaló que el 2026 “será el mejor año de la economía en décadas”, luego de las elecciones legislativas de octubre, lo que calificó como “un umbral clave de información”.

“2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible”, manifestó delfín de Caputo en sus redes sociales.

En ese sentido, Daza sostuvo que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar “por el sendero de reformas” liderado por el presidente Javier Milei. “A partir de ahora, en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, comentó.

Cerraron más de 20 mil empresas desde que asumió Milei

Además, este domingo el viceministro de Economía citó un tuit del presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, en donde hace referencia a un artículo que escribió para un medio periodístico. Mediante X, Reidel afirmó que "cada día se vuelve más nítida la diferencia entre improvisar (como hicieron gobiernos anteriores) y diseñar políticas de Estado con coraje y con método”.

La última semana, tras el triunfo presidencial de José Antonio Kast, los rumores de una salida de Daza del Ministerio de Economía se agigantaron. El secretario de Política Económica de Argentina confirmó que recibió una oferta para unirse al Gabinete del presidente electo de Chile.

Aunque Daza no especificó el puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería del Gobierno chileno. La confirmación se dio durante una entrevista en el streaming Carajo. Cuando se le preguntó directamente si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza respondió, entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.

Demoledor: la inversión extranjera directa muestra un saldo negativo por primera vez en 22 años

A pesar de las promesas de Daza y los festejos del Gobierno por la baja del Riesgo País, según informes basados en datos del Banco Central de Argentina, la inversión extranjera directa registró un saldo negativo de U$S 1.521 millones de enero a noviembre de 2025, la primera vez desde 2003, cuando el país todavía se recuperaba de la crisis del 2001.

El saldo negativo en la cuenta surge por la prevalencia de ventas de activos y de compañías controladas por capital foráneo. Según voceros del BCRA, la salida de divisas de empresas propiedad de no residentes que transfirieron sus operaciones locales explica el fenómeno registrado en la estadística, detalló Infobae. También responde a la desinversión de empresas en sectores estratégicos como energía, sistema financiero y consumo masivo.

