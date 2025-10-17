Diego Hurtado: "Reidel, el asesor de Milei, no busca desarrollo nuclear con la IA, sino ganancia financiera"

Diego Hurtado, doctor en Física y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sostuvo que Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, “no busca desarrollo nuclear con la inteligencia artificial, sino ganancia financiera”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), dvirtió que la inversión de OpenAI en la Patagonia apunta a crear “enclaves de tecnología extranjera con inversión extranjera, que no generarán efectos multiplicadores sobre la economía argentina”.

Diego Hurtado es doctor en Física que se ha especializado en la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y secretario parlamentario de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín y es investigador del CONICET.

Explicanos para legos por qué el Gobierno quiere privatizar Nucleoeléctrica, una empresa que actualmente está en superávit. ¿Por qué sería negativo?

Nucleoeléctrica es una empresa que se crea en la década de los 90. Es un desprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La idea era que se encargara de gestionar Atucha I y Embalse, que son las dos centrales nucleares que en ese momento tenía la Argentina produciendo electricidad a partir del uranio. Por eso, centrales nucleares fisionan uranio y producen electricidad. En ese momento estaba paralizada Atucha II. En los 90 parecía que el sector nuclear se evaporaba y Nucleoeléctrica fue creada para ser privatizada. Cuando entramos en el nuevo siglo, no pudo ser privatizada y se relanza una política nuclear muy dinámica durante el gobierno de Néstor Kirchner en agosto del 2006: se finaliza Atucha II. Te aseguro que es una proeza entender las capacidades de ingeniería que puso en juego la Argentina, de ingeniería, de ciencia y tecnología para finalizar Atucha II. La inaugura Cristina Fernández como presidenta en el 2014. Llegamos al 2015 con un sector nuclear recuperado, dinámico, con muchos proyectos, que realmente había demostrado, porque para muchos a comienzos de los 2000 pensamos que eso la Argentina lo había perdido. Es decir, lo que había ocurrido en los 90 fue dramático. Sin embargo, al 2015 era muy promisorio el futuro y ahí aparece Nucleoeléctrica.

Entonces, Nucleoeléctrica también asumió Atucha II...

Exactamente. Es decir, Nucleoeléctrica no solo gestiona la producción de electricidad ahora de tres centrales, sino que terminó a Atucha II. No es solo una empresa que gestiona tres centrales nucleares, es una empresa que también diseña.

¿Y la propiedad de quién es?

Es de Nucleoeléctrica.

O sea, no solamente gestiona.

Gestiona y es propietaria de los activos físicos. Quiero agregar algo sobre los recursos humanos, los activos intangibles. Cuando se la cotiza para privatizarla, surge un modo de cálculo que es usual, financiero y se aplica una tasa de descuento o de redescuento, que da precios irrisorios. En un país como la Argentina, los activos intangibles que hay en Nucleoeléctrica son invalorables, son imposibles de cotizar y hay que integrarlos.

¿A cuánto se la valoriza para privatizar?

No, no sé. Circuló una cifra de entre 700 y 1.000 millones de dólares. Es lo que circuló y yo lo tomo de los medios, pero no tengo contacto con los directivos de la empresa. No es un problema de precio, es un problema de pensar el futuro de la Argentina hacia un modelo de desarrollo.

¿Se iría todo el desarrollo de energía nuclear eléctrica en la Argentina?

Claro. Toda la energía la energía eléctrica nuclear la produce Nucleoeléctrica.

¿Y qué otras actividades nucleares hay que no sean eléctricas que le queden al Estado argentino?

La empresa INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desarrollan reactores nucleares multipropósito en Holanda. En la CNEA se está finalizando el RA-10 (Reactor Argentino 10), que es un reactor en la frontera del conocimiento, como el que se está construyendo en Holanda. Es para producir silicio para todo el mundo de los semiconductores y la microelectrónica y los nanocomponentes, para desarrollos y prestar servicios a industria. La CNEA históricamente estuvo vinculada con la producción de radioisótopos y la medicina nuclear. Esto supone contactos con la agricultura, con la medicina, con la industria en gamafía industrial.

El sector nuclear es un sector muy diversificado que te lleva hasta la minería de uranio, en lo más básico, minería, pero la minería de uranio que existió en la Argentina era para incorporar al ciclo del combustible nuclear, con una cadena de empresas nacionales: Dioxitec produciendo el dióxido de uranio, yendo a Conuar y FAE, que son dos empresas que ahora están fusionadas para producir los combustibles que van a Nucleoeléctrica para Atucha I, Atucha II y Embalse. Ahí hay altísimo valor agregado, y hay que agregar la Planta Industrial de Agua Pesada en Arroyito, Neuquén, que es la que debería estar produciendo el agua pesada. Está parada desde el 2017 y la demandan estas centrales nucleares.

¿Durante todo el gobierno de Alberto Fernández no se la reactivó?

No se la reactivó. Durante el gobierno de Alberto Fernández se recuperó la inversión en sectores estratégicos como el nuclear y sector energético, pero faltaron políticas de alineamiento. Faltó la recuperación de un proyecto de país que yo creo que la Argentina lo perdió en 2015. Es decir, desde 2015 no hay un proyecto de una Argentina que permita pensar la ciencia y la tecnología, los sectores estratégicos, el problema de la producción.¿A qué puede apostar un país como la Argentina?

Nuestro Presidente Javier Milei negocia con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. ¿Qué le reclama el presidente de los Estados Unidos? Garantías para la seguridad energética de los Estados Unidos. Se nos pide: uranio, firma de acuerdo como el "first", que es alinear a la Argentina para comprar la industria nuclear que Estados Unidos está relanzando para competir con Rusia y con China. Argentina, que tiene capacidades autónomas y que tendría que estar pensando cómo exportar sus capacidades, las está paralizando, desmantelando y firmando acuerdos con Estados Unidos para garantizar la compra de tecnología nuclear en Estados Unidos.

Es parecido a lo que pasó en los 90 con el Cóndor, cuando hubo que desarmar conocimientos y desarrollo que la Argentina tenía también para dejar de ser un competidor.

Es una muy buena analogía. Lo que pasó en el sector espacial y en el sector nuclear de los 90 se parece mucho a lo que está pasando hoy con ARSAT, por ejemplo, y la paralización del SG-1, que vendría a ser el ARSAT 3, pero con una nueva plataforma satelital.

¿Podrías explicarnos qué relación hay entre la Inteligencia Artificial, la inversión de OpenAI, de crear un megacentro de datos con una inversión de hasta 25 mil millones de dólares, y la utilización o la dependencia o no de la energía nuclear?

El 20 de diciembre del 2024 el presidente de la Nación, junto con el entonces jefe de asesores Demian Reidel, anuncia un plan nuclear argentino que de argentino tiene poco y nada. Lo hizo con Reidel, que hoy es el presidente del Directorio de Nucleoeléctrica y es un licenciado del Instituto Balseiro, pero que después dedicó el resto de su formación y trayectoria profesional en Wall Street. Ahí hay una confusión porque se lo presenta a Demian Reidel como alguien que viene del sector nuclear, pero es alguien que viene del sector financiero. En lo que se anuncia no se habla del reactor CAREM, que es un pequeño reactor modular que hoy está paralizado y que Argentina venía corriendo una carrera con 60 proyectos. Agencias internacionales que evaluaban el CAREM a fines del 2023, comienzos del 2024. El CAREM está en la familia de los pequeños reactores modulares que todavía no se comercializan. Se van a empezar a comercializar 2028, 2029.

Creo que le faltaban dos años para terminarse...

Sí, y había flujos de inversión continuados, a dos años para finalizar el CAREM.

Mientras que el nuevo proyecto que se comienza ahora necesita cinco.

Es como el juego de la oca. Si vos ponés 100 casilleros por 100%, estábamos en el casillero 64 y lo que anuncia Milei y Reidel es volvemos al casillero cero, nos olvidamos del CAREM, perdemos 600 millones de dólares de inversión del Estado nacional en el desarrollo del CAREM prototipo y empezamos con un nuevo reactor, pequeño reactor modular de INVAP. Acá hay que dejar claro que hay que aplaudir a la empresa INVAP por todo lo que viene aportando al país y por tener un diseño y una patente de un pequeño reactor modular. Pero yo no escuché a INVAP opinando sobre el Plan Reidel.

¿Por qué son contrapuestos CAREM y el INVSP? ¿Porque no se podría simultáneamente terminar el CAREM y conversar con el de INVAP?

Esa es la pregunta del millón de dólares. INVAP patentó su ACR300 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la estrategia de INVAP es: Argentina tiene su pequeño reactor modular que es el CAREM. Nosotros, INVAP, vamos a Estados Unidos a vender tecnología argentina. Es totalmente virtuoso por donde se lo mire, con un país como la Argentina invirtiendo la ecuación de este presidente que nos está trayendo tecnología norteamericana a la Argentina. Eso es lo que se frena.

¿Qué diferencia hay entre el reactor pequeño CAREM y el de INVAP? ¿Por qué no pueden ser desarrollados simultáneamente?

La decisión de que no puedan seguir simultáneamente es del Gobierno nacional que paralizó el reactor CAREM, porque son absolutamente compatibles. La Argentina está apostando a una tecnología del futuro. Eso es importante. Hoy no se están comercializando todavía. Ahí hay una carrera para ver quiénes son los primeros países. Hay alrededor de 120 proyectos en el mundo.

¿Será que el gobierno cree que el de INVAP es mejor que el del CAREM y finalmente si se hace uno no se está el otro? ¿Son distintos o ambos podrían coexistir porque son cosas que satisfacen necesidades diferentes?

Son distintos diseños, los dos competitivos. El CAREM al 64% es un desarrollo. El actual presidente de la Comisión de Energía Atómica, cuando él asume a mediados del 2024, que al ver que no tenía presupuesto para el CAREM, dijo: "Vamos a hacer una revisión integral de diseño". Hizo esa revisión de diseño, dijo que el CAREM no se iba a paralizar, dijo que se iba a continuar con la inversión y lo paralizó. Entendemos que la revisión integral de diseño dio positiva, no hay noticias de que esa revisión integral de diseño haya dado algún dictamen de inviabilidad a esa tecnología. Es muy discutible.

Para ponerlo en términos pedestres, que el CAREM no sirve.

Bien, lo pusiste en blanco y negro. Está perfecto, porque entiendo que eso no se anima a decir el Gobierno porque sabe que es una falsedad, no lo puede decir porque no tiene las evidencias. Pero insinúa y quiere jugar a que el reactor de INVAP ahora está prohibido.

¿Que el reactor de INVAP es mejor?

No, no lo dicen. Dicen que apuestan al reactor de INVAP. Acá déjame decirte algo. Podés creerme o no creerme, pero adentro de la CNEA está prohibido pronunciar el término INVAP. El personal de la CNEA es muy competente, y va a foros internacionales por el CAREM, porque el CAREM tiene un prestigio ganado a nivel mundial. La International Energy Agency, la Agencia Internacional de Energía de la OCDE, una de las agencias más prestigiosas, hizo un análisis de seis dimensiones técnicas y puso al CAREM entre los cuatro o cinco. El Gobierno no se anima a decir: "No sirve". No puede decir que no sirve. Sería una falsedad flagrante y podríamos debatir y le demostraríamos que es falso.

No se anima a decir que no sirve, pero se presume tácitamente que ese es su argumento para pararlo.

No. No dio explicaciones de por qué se paraliza. Entonces, yo te puedo dar una hipótesis que incorporó una dimensión geopolítica. Ahí lo tenemos a Trump anotando a la Argentina en el en el programa "First" el 19 de septiembre.

Para comprar un CAREM norteamericano...

Exactamente.

Pero el argumento tácito, aunque no dicho, de para qué vamos a comprar el norteamericano si tenemos un argentino, es que el argentino no sirve. Lo convencieron a Milei de que el CAREM no sirve, no hay que seguir invirtiendo y que es mejor comprar el norteamericano.

Yo creo que no van a desarrollar el el ACR300 de INVAP.

Ese es el de INVAP? ¿El de INVAP, qué similitudes tiene con el del CAREM y en qué es diferente?

Lo tiene que demostrar. Está en el papel. Es un reactor de papel.

Te pregunto a vos como teórico. ¿Se trata de algo parecido?

Es un pequeño reactor modular también que tiene un diseño original. INVAP siempre se caracteriza por enormes capacidades, es un orgullo nacional. Pertenecen a la misma familia de reactores que prometen a futuro ser los que van a ayudar al mundo a ir contra el cambio climático y a aportar energía nuclear limpia a emprendimientos pequeños. Pero acá hay una un punto ciego que es en el que vos estás queriendo entender qué es lo que está pasando. Nosotros no lo entendemos. Yo te lo digo con todas las letras.

Me parece que nosotros ya podemos emitir una conjetura. Quieren comprarle a Estados Unidos y por otro lado tienen una excusa de decir que el de INVAP es mejor que el CAREM, aunque no lo digan expresamente. No es que Argentina se borra de esto, sino que nos dimos cuenta después de equis cantidad de seis casilleros sobre 10 que este no nos va a llevar a ningún lado, vamos por el de INVAP. Hasta ahí no estoy diciendo que esto sea correcto, sino en la forma que lo plantea el racional del Gobierno.

Vamos a Demian Reidel, vamos a la Inteligencia Artificial y vamos al tema de la producción de energía para un centro de Inteligencia Artificial.

Es bajo la promesa del ACR300, que es lo que se supone que va a proveer la energía para los data centers que vamos a poner en la Patagonia. Se dicen muchos disparates. Hay que escuchar la conferencia del anuncio que hace Demian Reidel, donde dice que se van a terminar los cortes de luz. Hay cosas un poco ingenuas y comunicacionalmente toman por tontos a quienes están escuchando. Pero dejemos de lado eso y quedémonos con el núcleo. La promesa del desarrollo del ACR promete energía para la Patagonia porque la Patagonia es un lugar despoblado y porque hace frío, y el frío es necesario para los data centers. Vamos a colocar cuatro ACR300 en el lugar donde iba a ir la central china en el predio de Lima, Atucha. ¿Con qué plazos? En cuatro o cinco años, pero no queda claro si va a estar funcionando el primer ACR, los cuatro ACR que prometen.

¿Los ACR son los de INVAP?

Sí, los de INVAP.

¿En cuatro años estaría hecho el de INVAP?

Uno, por lo menos, entiendo yo. Seamos benévolos con ese anuncio que es una locura. 300 porque cada uno son 300 MW, cuatro te suman 1200 y reemplazan a china que era de 1150 MW.

¿Y qué es lo de la China?

En el acuerdo con China, sí, íbamos a comprar una gran central nuclear de 1150 MW, que se paraliza durante el gobierno de Alberto Fernández.

¿Por qué los íbamos a comprar si podíamos fabricar el CAREM o el ACR?

Son dos senderos diferentes. Son los grandes reactores de potencia que Argentina los piensa para la red eléctrica y también para generar capacidades nacionales, proyectos multiplicadores, industria nacional, empleo nacional con pymes, es todo lo que derrama o multiplica el sector nuclear.

¿No es una Atucha eso?

Exacto.

¿Y por qué no podemos fabricar otra Atucha?

No, no la podemos fabricar. Estamos descubriendo la complejidad del sector nuclear. El el acuerdo nuclear que quería firmar Cristina Fernández con China, y así lo dejó al 2015, incluía dos centrales de potencia. Una melliza a lo que tenemos en Embalse. La segunda central era una tecnología china. El acuerdo de Cristina Fernández, le decía a China: "¿Vos querés entrar a América Latina con tu tecnología de la mano del país que lidera la energía nuclear en América Latina, que es Argentina, que es el modelo Hualong 1? Primero te pedimos que nos ayudes a construir un modelo como el que tenemos en Embalse, porque ahí entra el 70% de capacidades nacionales y la Argentina, habiendo hecho esa central con China, iba a lograr terminar su ciclo de aprendizaje".

¿Qué tenía China que no tuviera Argentina? ¿Plata?

Capacidades tecnológicas más robustas y la Argentina venía en un sendero. Lo que se paraliza en los 90 cuando se paraliza Atucha II es eso.

La terminación de Atucha II ¿se hace con tecnología argentina o necesitamos importar tecnología china o norteamericana?

Lo lideró Nucleoeléctrica de la mano de José Luis Antúnez.

¿Pero hubo necesidad de apelar a alguna tecnología extranjera?

No. En general, cuando uno habla de tecnologías capital intensivas complejas, los porcentajes te hablan de si decís tecnología nacional o no. Atucha II fue terminada con ingeniería argentina. Se contrataron....

¿Pero por qué no se podría haber hecho esto de replicar o deals? ¿Por qué necesitamos a los chinos?

Atucha II es tecnología alemana y Embalse es tecnología canadiense.

Entonces, había extranjera.

No. Atucha II es tecnología alemana, pero cuando hubo que terminarla los alemanes no quisieron hacerse cargo de la finalización de Atucha II.

Pero en origen, la tecnología era alemana.

Sí.

Pareciera ser que necesitamos la cooperación...

No. Acá hay que entender qué es una política nuclear y por qué la Argentina se enorgullece de su desarrollo nuclear. Te lo digo muy, te recorro 50 años. Vos sos un gran divulgador, por eso te quiero seguir. Vos tenías la revista Descubrir, una gran revista de divulgación científica que dejó su marca y está muy bien este trayecto que estamos haciendo porque es algo muy complejo.

Argentina logra exportar reactores nucleares de investigación, una tecnología mucho más simple. Desde sus orígenes, la Argentina quiere el premio mayor, que es llegar a desarrollar 100% tecnologías que producen electricidad. Entonces, en Atucha I le peleamos a Alemania la incorporación de toda la capacidad nacional: 30%. En Embalse le peleamos a Canadá toda la posibilidad de incorporar tecnología nacional: 50%. En Atucha II volvimos a Alemania, queríamos incorporar el 70% y ahí se paraliza en los 90.

Ahora queda claro, el proceso de crecimiento en el desarrollo tecnológico te hace cada vez más independiente del recurso extranjero. Entonces, habíamos llegado al 70%. ¿En el caso de los chinos también era 70%?

Era el último. Con China. Íbamos a recuperar lo que perdimos en los 90, que era dar ese último salto sobre modelo CANDU, más lo que agregaba China. Si terminábamos la CANDU con China, Argentina iba a poder seguir fabricando, porque esa licencia de esa tecnología se la compramos a Canadá. Hoy podríamos estar haciendo nuestras propias centrales CANDU, que son de uranio natural y agua pesada con nuestras central en Arroyito.

¿La próxima podía ser 100% nacional?

Sí, con el combustible nacional de Dioxitec, CONUAR, NASA y el agua pesada en Arroyito, Neuquén. Eso lo tienen poquísimos países en el planeta.

¿Tu visión es que Demian Reidel no sabe?

Está jugando a otro juego. Ahí hay otro juego que financiero. No busca desarrollo nuclear con la inteligencia artificial, sino ganancia financiera. Lo que él promete en Inteligencia Artificial son enclaves de tecnología extranjera con inversión extranjera que no va a producir efectos multiplicadores sobre la economía argentina. No va a haber producción de empleo, no va a haber pequeños reactores modulares nacionales porque hoy no está ocurriendo la inversión, la planificación.

¿Esos 25.000 millones hipotéticos vienen todos en el RIGI? ¿Son todos equipos de afuera que se colocan acá y lo único que se invierte en la Argentina es en el edificio?

Es una posibilidad optimista. Yo no sé si esos 25.000 millones vendrán para eso. La Argentina probablemente necesite un régimen de inversiones, pero no un régimen de inversión como plantea el RIGI, donde no hay encadenamientos productivos nacionales.

En este caso, específicamente, aquellas cosas que de esa planta que haría OpenAI, si son todos productos que no se fabrican en la Argentina, la inversión total va a venir todo de importaciones que entrarían por el RIGI y por lo tanto, y no habría nada de fabricación argentina. Entonces, vendrían todas cosas importadas, se colocarían en la Argentina y lo único que se haría en la Argentina, dado que todas esas cosas no se fabrican en la Argentina, sería el edificio.

Exactamente.

