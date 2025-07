Cuál es el plan de Demian Reidel, el amigo de Javier Milei echado por Karina que ganó fuerza para sus negocios

El flamante exjefe del Consejo Asesor Económico del Gobierno, Demian Reidel, salió eyectado del exclusivo cargo que lo mantenía apegado a Javier Milei. Resistido por la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, debió dar un paso al costado de un espacio que nunca fue oficializado y que se encontraba virtualmente paralizado. Pero ese golpe no hizo más que beneficiarlo en su obsesión máxima: conseguir la “energía barata y necesaria” para que las empresas de Silicon Valley se instalen en el país, a pesar de que “el problema (para que sea exitosa la experiencia de generar IA) de Argentina es que está poblada por argentinos”, como dijo en encuentro con empresarios en Buenos Aires en marzo pasado.

Fuentes del entorno libertario confiaron a PERFIL que esa frase, pronunciada por Reidel en un encuentro con empresarios tecnológicos estadounidenses, fue la que “le permitió al ‘Jefe’ contar con un argumento para alejar” de Milei al asesor experto en tecnología y finanzas. Pero, al mismo tiempo, la jugada que debería haber servido de castigo finalmente beneficiará al exmacrista, debido a que desde ahora podrá cobrar su sueldo de presidente de la empresa estatal Nucloeléctrica, estimado en unos $5 millones mensuales. Sucede que existe un impedimento de cobrar doble salario si un funcionario cumple dos funciones. La venganza, entonces, se convirtió en una alabanza. Algunos creen que la jugada “estuvo calculada”.

Existe un plan en la cabeza de Reidel: el jugoso negocio de ser el portero de un sector que no necesitará traer al país el know-how, sino que contará con el beneficio de tener un Data Center barato, sin abrirles códigos de desarrollo a posibles filtraciones de competidores. Básicamente, no quieren correr el peligro de que China les robe datos; o que exista un nuevo modelo chino, pero en inteligencia artificial. Hay otro objetivo en la salida de la primera fila de funcionarios del Gobierno: ocultar aún más en la sombra a un personaje que “tiene reminiscencias de la década menemista, con fiestas y actitudes que son mejor mantener alejadas de las épocas electorales”, según confiaron a este medio fuentes que conocen de las relaciones sociales de Reidel.

Cómo es y cómo se mueve Demian Reidel

Reidel es más que un funcionario en la vida de Milei. Lejos de quedar bajo la órbita de otros mandamases de la economía libertaria, logró escaparse del control de terceros y desarrollar su poder al calor de la imagen presidencial. De perfil bajo y con la hablidad de mantenerse oculto del radar de los medios de comunicación, "suele organizar fiestas freaks”, según conocedores de su entorno. Una suerte de remembranza de la década menemista, con excesos, aunque sin las luces de la televisión y las revistas del espectáculo.

Renunció Demian Reidel, jefe de Gabinete de Asesores de Javier Milei

“Hiperactivo”, “inteligente para sus negocios”, “obsesionado por las finanzas” y “un solitario sin hijos” son algunas de las definiciones que ofrecieron a este medio distintas fuentes consultadas para confeccionar el perfil del funcionario que más influencia tiene en términos de tecnología sobre Milei. El lado B: “Lo dejaron afuera de la Quinta de Olivos, pero no lo van a jorobar y seguirá viajando. Personas cercanas a él, que van a fiestas en su casa, aseguran que todos sus amigos son freaks”.

“La plata la hizo cuando se destruyó la bolsa americana en 2008 y su porcentaje era ganando el 2% del fondo y 20% de las ganancias. Pero los que ganaron ese dinero lo perdieron cuando la bolsa subió. Pero él y su empresa ganaron su dinero y se lo llevaron. No tiene idea de lo que sucede en Argentina y su pensamiento más verdadero es que se salvó él; el resto de los argentinos son unos boludos”, sentenció una fuente en estricto off the record.

El Consejo de Asesores que jamás funcionó

Para quienes lo conocen, Reidel suele manejarse en una idea central y el resto de los temas son orbitales para lograr su objetivo. Lideró el Consejo de Asesores Económicos desde su creación, pero cuando se produjo la salida de algunos de sus integrantes dejó de reunirse. Incluso, fuentes que observaron de cerca el funcionamiento del think tank aseguraron a PERFIL que “Demian sólo pensaba en cerrarlo, a menos que respaldara su proyecto de beneficios para las inversiones en generación de inteligencia artificial en el país”.

“Era un puterío”, sentenció un dirigente muy cercano a la Casa Rosada para definir el funcionamiento del Consejo de Asesores. Desde las salidas del empresario textil Teddy Karagozian y del economista Fausto Spotorno, el think tank no volvió a verse las caras. Aún conserva en sus filas a los economistas Ramiro Castiñeiras y Miguel Boggiano y al empresario del sector logístico Eduardo Bastitta Harris.

El negocio que obsesiona a Reidel

Reidel estaba “obsesionado” con generar las condiciones en Argentina para que empresas estadounidenses traigan el know-how de la inteligencia artificial a cambio de la energía nuclear que pueden brindar los Reactores Modulares Pequeños (Small Modular Reactors).

El amigo de Milei cobra $ 14 M, pero no avanza con Plan Nuclear

En un principio, su objetivo era disolver la Central Argentina de Elementos Modulares (Carem 25), el proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la construcción de este tipo de reactores. Pero luego cambió de parecer: se dio cuenta de que Argentina podría albergar data centers enteros de IA, en vez de sólo desarrollar software, y que el gancho para las inversiones sería la oferta de energía barata. Es el corazón del Plan Nuclear, que tiene como fuente de financiamiento para infraestructura capitales extranjeros y privados.

Ese fue el relato que le llevó en mayo de 2024 a Silicon Valley, en un viaje al que acompañó a Milei y en el que ambos hicieron un show de reuniones con varios de los empresarios más ricos del mundo, dueños de gigantes tecnológicos como Meta (Mark Zuckerberg), OpenAI (Sam Altman), Apple (Tim Cook) y Google (Sundar Pichai). Según contaron fuentes que conocieron pormenores de esos encuentros, de parte de los multimillonarios el interés por el proyecto fue nulo y se concentró más en las características extravagantes del jefe de Estado y su entonces jefe de asesores económicos.

Nucleoeléctrica, a concesión

Bajo ese objetivo y con la intención de que sea el “brazo ejecutor” del negocio, Reidel tiene hoy en sus manos la presidencia de Nucleoeléctrica S.A. (Nasa), la compañía estatal que opera las tres centrales nucleares en servicio en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse que proveen electricidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que generó en 2024 el 7,35% del total de la energía en el país. Lo nuclear es considerado limpio y continuo: opera las 24 horas, los 365 días del año. Con lo cual,su desarrollo es estratégico en momentos de crisis del resto de las fuentes que funcionan el país (gas, agua, electricidad y, en la mínima medida, carbón).

Nasa quedó en la ley Bases como una de las firmas sujetas a privatización. Con el decreto 450/2025, el Ejecutivo reconfiguró el mercado eléctrico y habilitó la participación privada en la compañía, permitiendo a la empresa vender energía a precios de mercado, generar utilidades y potencialmente cotizar en el mercado de capitales, lo que sentaría los cimientos para una futura privatización parcial o total. El sistema que busca el Gobierno es el de la concesión.

Freno programado en Atucha II en pleno invierno: cuánto dura y cómo impacta en el sistema eléctrico argentino

Según expertos del sector, la forma más viable en la que podrían entrar capitales privados es la de un sistema en la que el Estado prevea un horizonte tarifario a la baja, con el objetivo de hacer cada vez más barata la energía y poniendo presión sobre la eficiencia de quien tenga la concesión. Uno de los gastos más grandes que debería afrontar, entonces, sería el de poner a punto Atucha I, hoy en desuso, y para el que habría que poner USD 500 millones para revivirlo.

Reidel aseguró en la mañana del lunes que dejó la asesoría presidencial para concentrarse “de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino”. “El plan abarca la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, el impulso a la minería de uranio, la creación de YPF Nuclear y muchas otras iniciativas estratégicas. Es una política de Estado orientada a recuperar la soberanía energética y potenciar el desarrollo científico-tecnológico del país”, señaló.

*Eugenia Muzio, redactora de Economía Política de Perfil.com y Ariel Maciel, editor de Economía Política de Perfil.com.

ML