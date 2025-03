Los argentinos somos una nación, una patria, una historia

Del latín opposito que significa opuesto. Y eso somos, y es bueno demostrar, que somos lo opuesto. Tarea compleja y que a veces los propios compañeros malogran haciendo o diciendo cosas que tienen cierta afinidad objetiva con las necesidades mileistas.

Hoy, ponemos fastidio (algunos extreman las palabras y hablan de asco) sobre lo dicho por Demian Reidel, nada menos que el jefe de asesores de Presidencia de la Nación (lugar institucional importante si los hay) quien en la 3° Edición del Latum Forum y ante empresarios extranjeros, dijo:

"Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas AI; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades", hasta ahí, salvo el tema energético para enfriar la IA de su amigo Musk, todo bien, pondera y valora los recursos naturales y las ventajas geográficas y cualitativas de nuestro país, pero como el síndrome de Pato Criollo (cada paso una excreta) es locatario permanente de las mentes libertarias.

Y Reidel agregó: "Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos". O sea, el asesor en jefe de Milei les dice a los empresarios extranjeros que "el único problema de Argentina es que está lleno de argentinos".

No fue un lapsus, no fue una boutade (en francés, broma) o una battuta molto divertente (chiste muy gracioso, según los italianos). No. Es el sincericidio que vincula lo verbal con su cerebro.

Nadie expresa verbalmente algo que no tenga muy bien establecido en su mente. Nadie utiliza términos que no se alojen en su cabeza como parte integral de un formateo cultural.

Demian Reidel: quién es uno de los "cerebros" de Milei en la economía

La lingüista y científica bielorrusa Lera Boroditky, afirma que “el lenguaje moldea al cerebro y la forma en que pensamos. Esta idea se puede formular diciendo que la lengua da forma al pensamiento. Muchos expertos en el tema identifican este concepto con el llamado “relativismo lingüístico”. Es una suerte de circulación de ida y vuelta donde lo que hablamos penetra en el cerebro y luego retorna vocalizando ese nuevo pensamiento.

Demian Reidel desprecia a los argentinos. No comete un desliz, dice lo que este gobierno, todo, piensa de nosotros, de millones de argentinos. Que estamos de más y que el país, solo es un espacio de mercado, no una nación, no una patria. No una historia.

Vale recordar un pensamiento del gran maestro riojano Joaquín V. González cuando afirma que “hay Nación en virtud de elementos ajenos a las formalidades legales y uno de esos elementos es la conciencia de los habitantes de un territorio” y, por supuesto a contrapelo de Reidel podemos decir que existe en los argentinos una condición subjetiva de ser Nación.

Entonces, a su “subconsciente” deseo (lacanianos al ataque) de que Argentina tenga todas las virtudes, riquezas y recursos que él describe, pero que eso exista “sin argentinos”, le tenemos malas noticias. Acá estamos, ocupamos el territorio, la tierra que pisamos es nuestra y todo lo que hay en ella, también, tenemos conciencia de pertenencia y subjetividad de Nación y no nos moveremos.

No importa que este tipo de acción de los libertarios carezca de la importancia mediática que la actualidad requiere, y que ante duros datos que hacen a la economía (inflación, dólar, salarios, riesgo país etc.) la felonía verbal de Reidel queda como un retazo menor de las venalidades libertarias, mientras existan respuestas, desde los cuatro de copas hasta dirigentes consagrados, la memoria se ocupará de darle la necesaria entidad que el tema precisa.

No se puede jugar, ni ebrio ni dormido, con la liviandad de las palabras cuando se es funcionario. Las conductas deben ser integrales. Reidel blasfemó, mal. Nos tocó el sentido de existencia, nada menos. Nos dice que el ideal, para ellos, es un país donde sus riquezas sean patrimonio decisorio de pocos, y en lo posible, que no sean argentinos.

¡Claro que lo dice de un país que es la Argentina ¡ Y lo dice un alto funcionario nacional.

Salvajada y brutalidad política de un burócrata de encumbrado nivel. Su renuncia sería un dato menor para disculpar lo dicho.

El mileismo hoy se sostiene, aún en su notoria declinación ética, con cierta vigencia, en virtud de mediciones muéstrales que hablan (no siempre con veracidad) de apoyos importantes en la población.

En verdad, no me importa, podría tener el 100% de ponderación social y palabas como las de Reidel, merecen mi total repudio.

La decadencia y vulgaridad tan de manifiesto en Milei, sus ministros y su cortesanía, cada día más deberán ocultarse tras máscaras que disimulen y mejoren su fétido rostro, pero como en los carnavales, todo tiene su final y aparece el día resplandeciente, después de la última noche de carnestolendas, en que caen los antifaces, y todo se ve nítido y real a la luz del sol.

Y, por supuesto, eso ocurrirá en la Argentina.

*Diputado Nacional mc – PJ Río Negro