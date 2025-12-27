El Horóscopo chino 2026, regido por el Caballo de Fuego, promete un año de cambios, movimiento y oportunidades inesperadas. En este contexto, algunos signos se verán especialmente favorecidos por la energía del período, con mayor suerte en el amor, el trabajo y las finanzas.

El Año Nuevo Chino 2026 se iniciará el martes 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. El calendario chino está conformado por un ciclo de 12 animales, asociados a los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Ludovica Squirru, especialista del horóscopo chino en habla hispana, aseguró que “ningún signo estará del todo bien”, dado que deberán aprender a atravesar la intensidad sin cansarse ni dispersarse.

Cuáles son los signos del horóscopo chino que tendrán suerte este 2026

Tigre

El Tigre es uno de los animales del horóscopo chino que tendrá un 2026 favorable tanto en lo laboral como en el amor. Los proyectos que tenía planificados desde hace tiempo finalmente se cumplirán.

Perro

El Perro es uno de los signos más favorecidos del 2026. De acuerdo a Squirru, tendrá buenas ofertas laborales, más aliados y relaciones más profundas. Se estima que el Perro mostrará mayor brillo y contará con oportunidades inesperadas que beneficiarán su crecimiento personal.

Al mismo tiempo, la astróloga asegura que deberá controlar mejor su energía para no caer en el desgaste.

Caballo

El Caballo de Fuego estará en el centro de atención, ya que contará con oportunidades, fuerza y poder. Sin embargo, deberá trabajar lecciones como la constancia y el autoconocimiento.

El Caballo tendrá suficiente energía, pero deberá administrarla correctamente. A su vez, contará con mucha suerte en el área laboral, con posibles ascensos y crecimiento económico.

Según la mirada de Squirru, la Rata necesitará fortalecer su estabilidad emocional, el Búfalo tendrá la oportunidad de resolver temas inconclusos y el Tigre podrá capitalizar una etapa de recuperación tras años complejos. El Conejo, en tanto, deberá recurrir a herramientas de autoayuda para encauzar su energía.

Para el Dragón, será un año propicio para poner en marcha nuevos proyectos, mientras que la Serpiente deberá consolidar sus cimientos. El Caballo, protagonista de su propio ciclo, enfrentará aprendizajes kármicos intensos, con momentos de subidas y bajadas.

La Cabra atravesará un proceso de transformación creativa, el Mono buscará ordenar distintos aspectos de su vida, el Gallo tendrá que adaptarse a escenarios cambiantes y el Cerdo deberá estar atento a vaivenes emocionales.

MC/LT