La revista National Geographic confirmó que África se está partiendo en dos y dará paso a un nuevo océano

La revista científica National Geographic confirmó que África se está partiendo lentamente en dos, pero de manera constante. La placa africana se está dividiendo en dos subplacas: la somalí, más pequeña, y la Nubia, más grande. Se trata de un proceso que se extenderá en el tiempo y concluirá en la división de dos masas de tierra, que dará lugar al nacimiento de un nuevo mar entre ambos fragmentos de territorio del continente.

Según el informe, el movimiento divergente entre las placas somalí y nubia está impulsado por procesos internos en la litosfera terrestre, como la dinámica del manto y los desplazamientos de roca parcialmente fundida bajo la superficie.

África se está desintegrando y podría dividirse en dos por una fractura tectónica que avanza rápidamente

La ruptura colosal se encuentra vinculada con el sistema Rift de África Oriental, una de las grietas de mayor extensión en el mundo, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros a través de varios países del suelo africano. Entre ellos, están: Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.

Un estudio realizado en 2023 y publicado en el Journal of Geophysical Research explicó algunas de las incógnitas en torno al Sistema de Rift de África Oriental, explorando los factores que contribuyen al crecimiento de esta vasta fractura tectónica.

La fractura originaria comenzó en la región de Afar, al norte de Etiopía, hace unos 30 millones de años. Desde entonces, se está propagando hacia el sur, rumbo a Zimbabue, a un promedio de entre 2,5 y 5 centímetros por año.

La geóloga del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del colegio Royal Holloway, Lucía Pérez Díaz, señaló que “la actividad existente a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia” en declaraciones al sitio editorial científico sin fines de lucro ‘The Conversation’.

África se encuentra ‘posada’ sobre una zona tectónica activa, misma que se conoce como el famoso Gran Valle del Rift, una región baja que se forma donde las placas tectónicas de la Tierra se separan. Se encuentran tanto en tierra firme como en el fondo del océano.

Lucia Pérez Díaz: “En un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”

Cuando se quiebre, explicó Lucia Pérez Díaz, un nuevo océano comenzará a formarse y, “en un período de decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”.

Continente africano

En un estudio realizado en 2020 por Virginia Tech, se sugirió que los primeros océanos emergentes aparecerían en el norte del Rift. Según D. Sarah Stamps, profesora del Departamento de Geociencias, “el ritmo de extensión es más rápido en el norte, por lo que veremos formarse nuevos océanos allí primero”.

El suceso de mayor impacto para los investigadores ocurrió en 2005, cuando una grieta de 60 kilómetros se abrió súbitamente en el oeste de Etiopía. En cuestión de minutos, el terreno se desplazó dos metros, un cambio que normalmente tardaría siglos. Desde entonces, la comunidad científica debate si este proceso podría acelerarse más de lo previsto.

Este tipo de fenómenos recuerdan que el planeta está en constante evolución. Así como los glaciares se derriten y los desiertos avanzan, el desgarramiento del continente africano es otra señal de los cambios profundos que se están gestando bajo nuestros pies.

A escala humana, puede parecer imperceptible. Pero en la línea de tiempo de la Tierra, ya ha comenzado una transformación irreversible.

