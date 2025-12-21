Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

El calendario astronómico marca una fecha histórica, el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Durante ese día, la Luna cubrirá por completo el disco solar y proyectará su sombra sobre amplias regiones del planeta, generando un “anochecer” momentáneo que, en algunos puntos, se extenderá por más de seis minutos, una duración extraordinaria para este tipo de fenómenos.

Especialistas destacan que la combinación entre la cercanía de la Luna a la Tierra, la trayectoria de la sombra lunar y la curvatura del planeta permitirá alcanzar un tiempo de totalidad muy por encima del promedio habitual, que suele oscilar entre dos y tres minutos.

Dónde se verá el eclipse solar total

La franja de totalidad atravesará principalmente el norte de África y parte del hemisferio oriental. El punto más privilegiado para observar el fenómeno será Luxor, en Egipto, donde se registrará la mayor duración del eclipse total.

Además, el evento podrá apreciarse con totalidad en:

- Regiones del norte de África

- Zonas del Medio Oriente

- Sectores del sur de Europa, como Gibraltar

En el resto del mundo, el eclipse se manifestará de forma parcial: el Sol quedará cubierto solo en parte por la Luna, lo que ofrecerá un espectáculo visible pero sin el impacto visual y emocional de la totalidad, cuando el cielo se oscurece y la temperatura desciende de manera perceptible.

Un récord que no se repetirá pronto

La duración es el factor que convierte a este eclipse en un evento sin precedentes. En condiciones óptimas, la fase de totalidad superará los seis minutos, lo que lo posiciona como el eclipse solar total más prolongado de este siglo y uno de los más extensos de la era moderna.

Por este motivo, la comunidad científica lo bautizó como el Gran Eclipse Norteafricano, un fenómeno que, según los cálculos astronómicos actuales, no volverá a repetirse con características similares hasta dentro de aproximadamente 100 años.

Antes de 2027 habrá otros eclipses solares, como el de febrero de 2026, pero será de tipo anular: la Luna no cubrirá completamente al Sol y dejará visible un anillo luminoso, sin llegar a generar oscuridad total.

Cómo se produce un eclipse solar

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Aunque el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, también se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos, lo que hace que ambos cuerpos se perciban de un tamaño similar desde nuestro planeta.

Esa coincidencia permite que, en alineaciones precisas, la Luna oculte por completo al Sol. Cuando esto sucede, se produce un eclipse solar total, uno de los fenómenos naturales más impactantes que pueden observarse desde la Tierra, capaz de transformar el día en una breve noche y captar la atención de millones de personas en todo el mundo.

