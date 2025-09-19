El eclipse solar parcial que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre será el último del calendario astronómico 2025 y coincide con la llegada del equinoccio, que marca la llegada de la primavera en el hemisferio sur. Sólo una parte del Sol se verá cubierta, lo que le dará una forma original con forma de media luna. En Argentina, Uruguay y Chile, comenzará a las 14:29 horas y se verá en su mayor esplendor a las 16:41 de nuestro país.

En este caso, solo una porción de la estrella queda cubierta y adopta una forma de creciente. Incluso durante un evento solar total o anular, quienes se encuentran fuera de la sombra central del satélite experimentan este fenómeno astronómico.

Durante este espectacular fenómeno, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol proyectando su sombra sobre la superficie terrestre. La vuelta del satélite dura 29,5 días, sin embargo, como el plano en el que orbita está inclinado 5º respecto al planeta, la alineación no sucede todos los meses.

Eclipse solar parcial 2025

En Argentina, el evento no será visible a simple vista. Sin embargo, la NASA precisó los horarios locales de referencia: el inicio del eclipse parcial será a las 14:29, el punto máximo ocurrirá alrededor de las 17:43 y finalizará cerca de las 18:53 del domingo.

¿Qué duración tendrá el eclipse solar parcial el domingo 21 de septiembre?

El eclipse solar se iniciará en el océano Pacífico a las 19.29 (hora peninsular) y acabará a las 23.53 en la Antártida. Es decir, tendrá una duración de 264 minutos, pero el tiempo durante el que se podrá observar desde cada lugar del mundo será mucho menor.

La Luna cubrirá cerca del 80 por ciento del disco solar sobre el Pacífico sur, a mitad de camino entre Nueva Zelanda y la Antártida. Ahí es donde el eclipse será más profundo, y el Sol aparecerá sólo como una delgadísima media luna.

El sitio especializado Starwalk señaló que las mejores vistas se darán en el Pacífico Sur, dónde la Luna cubrirá la mayor parte del disco solar.

Eclipse solar parcial

En esta línea, los puntos más meridionales de Nueva Zelanda, la isla Stewart y partes de la costa de la Antártida son los mejores lugares para experimentar el eclipse en su máxima profundidad.

