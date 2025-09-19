La NASA confirmó la existencia de 6 mil exoplanetas fuera del Sistema Solar

La NASA confirmó la existencia de 6.000 exoplanetas que orbitan estrellas fuera del Sistema Solar. La cifra fue precisada por el Instituto Nacional de Ciencias de Exoplanetas (NexScl).

El director interino de la División de Astrofísica de la agencia espacial norteamericana, Shawn Domagal-Goldman, dijo que “este hito representa décadas de exploración cósmica realizada por los telescopios espaciales, que ha cambiado por completo la forma en que la humanidad ve el cielo nocturno”.

Según el portal Galileo, se espera que el número de descubrimientos se incremente aún más en futuras misiones, con la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Telescopio Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto para los últimos años.

Este nuevo hallazgo en el universo cósmico es el resultado del trabajo conjunto entre la ESA, la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF).

La NASA confirmó la existencia de 6 mil exoplanetas

Los próximos pasos en la ciencia de exoplanetas son ambiciosos: la búsqueda de planetas rocosos similares a la Tierra y el análisis de sus atmósferas en busca de biofirmas (elementos o moléculas que podrían indicar la presencia de vida).

El responsable del Programa de Exploración de Exoplanetas de la NASA, Dawn Gelino, explicó: “La variedad de tipos de planetas que descubrimos, brinda información sobre las condiciones bajo las cuales se puede formar un planeta y ayuda a estimar cuán comunes serían los planetas similares a la Tierra”.

El proceso de validación requiere habitualmente observaciones de seguimiento, con telescopios complementarios y análisis estadísticos que reduzcan la posibilidad de falsos positivos.

A la fecha, el Telescopio Espacial James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ya logró analizar la composición química de más de un centenar de exoplanetas, aunque la observación directa y detallada de atmósferas en mundos del tamaño y la temperatura de nuestro planeta, aún depende de la creación de nuevas tecnologías.

La NASA reportó más de 8 mil posibles exoplanetas pendientes de validación

El registro histórico incluye aproximadamente 700 planetas rocosos, siete de naturaleza aún desconocida, y una creciente lista de tipos planetarios inéditos. La NASA reportó que existen más de 8.000 posibles exoplanetas pendientes de confirmación definitiva.

La NASA confirmó las existencia de 6 mil exoplanetas

El desafío pendiente reside en localizar más planetas semejantes a la Tierra y comprender si en alguno de ellos se dan condiciones aptas para el surgimiento de la vida.

La diversidad hallada en las características físicas y orbitales desde jupiteres calientes cercanos a su estrella, hasta planetas que orbitan sistemas binarios, sin estrella o a restos de estrellas muertas, ha superado las expectativas iniciales

