Científicos descubrieron evidencia de un evento cósmico catastrófico en Estados Unidos que podría haber acabado con una civilización avanzada hace más de 12.800 años. Investigadores analizaron sedimentos en California, Arizona y Nuevo México y encontraron cuarzo chocado, pequeños granos minerales deformados bajo presión extrema, que datan de alrededor de 10.800 a.C. Este tipo de cuarzo se forma únicamente cuando los minerales son sometidos a presiones repentinas e intensas, como las generadas por impactos de meteoritos o explosiones atmosféricas de gran magnitud.

La presencia de este material indica que una explosión aérea o un impacto devastador arrasó grandes porciones del continente, provocando incendios forestales, desestabilizando el clima y aniquilando a muchos de los enormes animales de la Edad de Hielo que vagaban por la región. La datación del cuarzo impactado coincide con la desaparición del pueblo Clovis, una cultura de cazadores-recolectores tecnológicamente avanzada, cuyas herramientas de piedra desaparecen abruptamente del registro arqueológico tras este periodo.

Este evento también marcó el inicio del Dryas Reciente, un enfriamiento repentino y dramático que duró alrededor de 1.200 años. Algunos investigadores sostienen que un gigantesco “cometa del fin del mundo” atravesó la atmósfera terrestre, bloqueando la luz solar, alterando las corrientes oceánicas y sumiendo abruptamente al hemisferio norte en un enfriamiento prolongado.

El hallazgo de cuarzo chocado confirma la magnitud del evento. Según los científicos, este material “se forma cuando la red cristalina de los minerales se deforma irreversiblemente bajo presiones extremas, a menudo millones de veces mayores que la presión atmosférica normal”. Estos hallazgos permiten vincular el fenómeno cósmico con cambios ecológicos y culturales ocurridos en la América del Norte prehistórica.

Sitios arqueológicos clave y la evidencia de la catástrofe

Los investigadores de la Universidad de Utah estudiaron tres sitios esenciales para la comprensión del impacto: Blackwater Draw (Nuevo México), Murray Springs (Arizona) y Arlington Canyon (California). En cada lugar se identificaron granos de cuarzo chocado, restos de megafauna y evidencias de alteraciones ambientales abruptas.

En Blackwater Draw se encontraron los primeros artefactos justo debajo de una “alfombra negra” de 12.800 años de antigüedad. Esto marca tanto el inicio del Dryas Reciente como el fin de la cultura Clovis. Además, se descubrió un mamut masacrado, lo que evidencia la presencia humana antes del impacto y su relación con la megafauna desaparecida.

Murray Springs preserva artefactos de la civilización durante sus últimos años y restos de animales gigantes bajo sedimentos negros, incluyendo otro mamut descuartizado y cientos de huellas enterradas rápidamente tras el supuesto evento. Arlington Canyon reveló restos humanos de la era Clovis, mostrando un intervalo de 600 a 800 años antes de la reocupación humana posterior. Esto indica una pausa significativa en la población y en la ocupación de los refugios potenciales.

La combinación de evidencia arqueológica y geológica respalda la teoría de que un evento cósmico devastador coincidió con la extinción de la megafauna y el colapso cultural. Según el estudio publicado en PLOS ONE, “el inicio del Dryas Reciente (YD) coincidió estrechamente con dos eventos significativos: la extinción repentina de más del 70% de la megafauna de América del Norte, incluidos mamuts, camellos, caballos y felinos dientes de sable, y el colapso del tecnocomplejo Clovis”.

Cómo ocurrió el impacto y sus efectos sobre el planeta

Muchos de los granos de cuarzo analizados mostraron signos de exposición a temperaturas extremadamente altas, superiores a 3.123 °F, el punto de fusión del cuarzo. Algunas partes permanecieron amorfas y otras se recristalizaron. Investigaciones anteriores demostraron que la sílice fundida dentro de las fracturas de choque indica un impacto relacionado con una explosión de aire o meteorito, por lo que estos granos se clasifican como “cuarzo sometido a choque térmico y mecánico”.

El equipo utilizó diez técnicas analíticas diferentes, incluyendo microscopía electrónica y simulaciones por computadora, para determinar las presiones y velocidades necesarias para producir cuarzo de choque. Los resultados mostraron que el cuarzo del suroeste de EE. UU. es comparable al encontrado en explosiones nucleares en el aire, el cráter Meteor y sitios de impacto en Siria, Países Bajos y Venezuela. Además, estos granos coexistían con concentraciones máximas de platino, vidrio fundido, hollín, nanodiamantes y microesferulas, evidencias de un impacto cósmico masivo.

Estos hallazgos explican cómo un cometa de aproximadamente 100 metros pudo generar un impacto aéreo capaz de fracturar el cuarzo y alterar radicalmente el clima, causando la desaparición de grandes especies y el colapso de una cultura humana avanzada. Como concluye el equipo de investigación, “la presencia de materiales relacionados con explosiones aéreas o impactos en estos lugares clave fortalece el vínculo temporal y espacial entre el evento cósmico propuesto y los principales cambios ecológicos y culturales”.