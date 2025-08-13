NASA informó que el asteroide “2025 PM” pasará cerca de la Tierra el próximo domingo

El asteroide denominado “2025 PM”, que tiene alrededor de 50 metros de ancho, pasará cerca de la Tierra el próximo domingo, según informó el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. De acuerdo al rastreador de la agencia espacial estadounidense, pasará a 633 kilómetros del centro de la Tierra.

El bólido fue descubierto por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), sin embargo se espera que “no represente peligro” para nuestro planeta.

Muchos asteroides son acumulaciones de escombros, que son colecciones sueltas de polvo y roca que se adhieren para formar la apariencia de una roca gigante volando por el espacio.

Imagen ilustrativa del asteroide 2025 PM

La NASA ha establecido que los asteroides, a veces llamados “planetas menores”, son remanentes rocosos y sin aire que quedaron de la formación inicial de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años.

Desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio señalaron: “No conocemos la masa del asteroide 2025 PM”. El peso de la roca espacial no se pudo precisar aún y los científicos no están seguros acerca de su composición.

El asteroide Chicxulub del “tamaño de una ciudad” que impactó contra el planeta Tierra

El asteroide Chicxulub chocó contra una zona de aguas poco profundas que bordean la costa actual de México, lo que arrojó partículas de polvo finas y ácidas al aire que redujeron la luz solar y sumieron al planeta Tierra en un “oscuro invierno”.

Asteroide 2025 PM

Según los científicos, se cree que el planetoide que golpeó la Tierra en lo que ahora es el cráter Chicxulub en México medía entre 10 y 15 kilómetros de ancho.

El científico principal del Instituto Lunar y Planetario de Texas e integrante del equipo que vinculó el cráter de impacto de Chicxulub, David Kring, subrayó que “es necesario comprender el origen de objetos como este, si se quiere evaluar adecuadamente los peligros futuros”.

Fuente: Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA

