Pedro Rosemblat reunió 25 mil personas en su ‘Festival de Jingles’

Los jingles políticos comenzaron de manera casual en Tres estrellas, el programa que conducía Pedro Rosemblat en 2023, en su canal de streaming Gelatina. En la previa de las elecciones presidenciales, al notar la cantidad de jingles que recibían de sus seguidores, establecieron “La fábrica de jingles”, un segmento de casi una hora que, todavía hoy, se emite los jueves durante una parte del año. Lo único que cambió fue el nombre del programa que, con un elenco modificado pasó de llamarse Tres estrellas a Industria nacional.

Hitazo. Así como “La fábrica de jingles” fue el sello artístico y popular de la elección y el balotaje de 2023, para Gelatina supuso una consolidación de su marca, un reposicionamiento en el universo streaming que conllevó inaugurar 2025 con un nuevo estudio, la aparición de sponsors, y producciones nuevas en formatos varios. Y además, este año, masificaron el “Alta coimera, Karina es alta coimera”, un jingle que surgió al conocerse que la hermana de Milei sería receptora de un tres por ciento de coimas de las compras de medicamentos para discapacitados que realiza el Estado.

El éxito de los jingles alentó a Rosemblat a dar un salto al show en vivo con Festival de jingles. En 2024,fueron dos en el estadio Obras; ayer sábado, llenaron el estadio Diego Maradona, con 25 mil personas.

Maradona. El calor del viernes sumó una efervescencia adicional ya en la previa del recital, donde, como en las dos veces anteriores –en 2024–, la “misa de Gelatina” reunió a miles de personas que comparten varios puntos en común respecto a la política, la Argentina, Maradona, y otras cosas que siguen esa línea. La elección de esa cancha no fue casual, Rosemblat es un fan de Maradona en su conjunto, con luces y sombras. En octubre último, él hizo del Museo de Argentino Juniors un estudio de streaming del que transmitió un programa especial de Industria nacional para homenajear el cumpleaños 65 de Maradona.

Pura pasión. Ayer, el espíritu y el fervor maradoniano estuvieron presentes con la aparición en escena de Dalma Maradona, quien recitó un fragmento de Maradó, la canción que Los Piojos le dedicaron a Diego. El show fue inolvidable para los Gelatina y su comunidad streamera, quienes vieron en escena a León Gieco, Rubén Rada, Walas, Gaspar Benegas y famosos jingleros de Gelatina. En el backstage, atenta y presente, Lali Espósito, la novia de Pedro, quien también llena estadios.