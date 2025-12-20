Lali Espósito: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”

El fenómeno que es y que genera Lali Espósito pareciera ensancharse a cada paso. Y en paralelo al exitoso cierre de este 2025, sigue siendo una de las mujeres más atacadas por Javier Milei. Esta vez, el Presidente lo hizo ante uno de sus voceros mediáticos, Daniel “Gordo Dan” Parisini, cara del streaming Carajo. En un monólgo que dejó escenas con un Milei diciendo que el hijo de un amigo economista había hecho un informe que decía que su plan económico iba bien, él volvió contra Lali Espósito. A ella la ubicó dentro de esa batalla cultural que él inició y que señala que gente exitosa en el arte gana dinero porque la financia el Estado. Esta vez agregó un adjetivo nuevo “minupa”: “Vos sos un ‘munipa’ a gran escala. Pero además, sos un elemento de propaganda si te dedicás a hacer abiertamente política”. Con datos económicos positivos, hace tiempo que Milei ya no es tendencia en redes sociales, sí los con los dichos sobre Lali Espósito quien tiene un fandom aguerrido.

Ella demoró en activar alguna respuesta y, como una heredera de la lengua karateca de Moria Casán, eligió un sencillo posteo en X: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...”. Al cierre de esta edición, el agite por esta situación sólo se dio en redes entre respectivos fandoms.

Hito. Hace unas noventa y seis horas, Lali Espósito concretó un hito artístico: se convirtió en la primera mujer artista en llenar cinco estadios Vélez Sarsfield. Los dos primeros fueron el 24 y 25 de mayo; luego el 6 y 7 de septiembre, y el más reciente 16 de diciembre. A la serie de espectáculos se sumó el documental Lali: la que le gana al tiempo, dirigido por su primo, Lautaro Espósito. Estrenado hace un par de semanas, el documental saltó de inmediato al top diez de Netflix, y fluctúa de apuesto tres al cinco en Argentina.

Con material inédito, capturado a lo largo de tres años, el retrato expone a una Lali completa, centrando la narración en el llamado “Operativo retorno”, la etapa posterior a la pandemia del coronavirus. A su vez, retrata la construcción de los álbumes Lali y No atiendas cuando el demonio llama, además de abordar presión mental y física de volver al ruedo de presentarse en un estadio como Vélez. Ese disco superó las treinta y cinco millones de reproducciones, y se posicionó como el trabajo nacional más vendido de 2025.