Darío Barassi en la megaboda de un banquero; y Toto Caputo y Pablo Quirno también de fiesta

Diciembre fue una temporada alta de bodas y el fin de semana largo que pasó, Uruguay concentró cuatro en Punta del Este y una en Piriápolis –todas de parejas argentinas–, y también una en Pilar, donde lo interesante fue que dos personajes centrales del gobierno de Javier Milei, estuvieron de invitados: los “flota-flota” Luis Caputo y Pablo Quirno.

Los "flota-flota" Luis Caputo y Pablo Quirno (círculos) en la boda en Pilar; también Luis Blaquier y Sebastián G.Maxwell.

Esta dupla fue parte de la fiesta de Mumi Pertierra y Sebastián Bonasso, hijo de un amigo personal de ambos funcionarios. Con ellos estuvieron también Sebastián Gutiérrez Maxwell, accionista de Banco Galicia, y Luis Blaquier. En Punta del Este, una de las más grandes fue la que organizaron Eduardo Savastano y su esposa Agustina Bonilla para formalizar una relación que incluye hijos.

En Laguna Escondida (José Ignacio) se casaron el banquero Eduardo Savastano y Agustina Bonilla.

Eduardo Savastano, ex integrante del Citigroup, levantó en perfil en el ámbito de las finanzas hace un par de meses, porque –como publicó Bloomberg– “compró casi la totalidad del banco Masventas, un pequeño banco regional del norte argentino, y uno de los seis más chicos del país”. Luego, como describió La Nación en octubre reciente, se convirtió en “el nuevo accionista controlante del banco BiBank (…) porque llegó a un acuerdo para comprar el 55 por ciento de las acciones del banco que están en manos del empresario Fabio Calcaterra”, hermano de Angelo Calcaterra, y ambos primos de Mauricio Macri.

Tres momentos de la boda de Eduardo Savastano y Agustina Bonilla, donde como show estuvo Damas Gratis.

Savastano quiso hacer su fiesta en Laguna Blanca, el barrio privado de Punta del Este donde tiene casa, pero la administración le sugirió que no era conveniente. La celebración se realizó finalmente en Laguna Escondida, un barrio cerrado de José Ignacio. Capilla para la boda, y un salón de fiesta con alta decoración, donde el show que regalaron a los invitados fue el de Damas Gratis.

La boda de Eduardo Savastano y Agustina Bonilla en Laguna Escondida (José Ignacio).

Muy cerca de esto, estuvo la boda de Titina Vázquez y Juan Gallo, ella es una interesante influencer, de hecho su boda tuvo una cobertura posterior en medios redes que denota la ayuda de un profesional; y Gallo es, entre otras cosas, el ex yerno de Silvia Majdalani, quien compartió con el empresario Gustavo Arribas, la codirección de la SIDE cuando Mauricio Macri fue presidente. Famosos entre los invitados y muchas fotos y videos instagrameables.

En José Ignacio fue la boda de la influencer Titina Vázquez y Juan Gallo, ex yerno de Silvia Majdalani.

A cierta distancia de ambas fiestas, en Aguas Verdes –ex reducto esteño de Bartolomé Mitre e hijos– se casaron dos argentinos que ya tienen hijos y que viven en Punta del Este: Jazmín Avellaneda y Tomás Braun, hijo de Federico Braun, el famoso dueño de La Anónima, entre otras cosas. En esta fiesta estuvieron, por ejemplo, Marcos y Nunzia Bulgheroni, quienes tienen nueva mansión en Laguna Blanca, donde serán vecinos del mencionado Emiliano Savastano; también Carmen Zorreguieta, la madre de Máxima quien pasará las fiestas con su hija y familia en Villa La Angostura.

Tomás Braun, hijo de Federico Braun, y su mujer Jazmín Avellanda en su boda en Aguas Verdes (Punta del Este).

Y finalmente el cuarto casamiento fue el de Lobita Tavares y Tiago de Luca Román, hijo de “Román el de las grúas” o “Román el que pagó 14 millones de dólares por la residencia de los embajadores de Francia en Zona Norte”. Mientras tanto, en Piriápolis, lejos del mundanal esteño, fue la boda de un trader, Juan Remo Terzolo. A los pocos días de estas bodas, con el hashtag “Dale bordo”, el Club Newman celebró sus cincuenta años con los “hermanos de la vida”, Mauricio Macri y Nicolás Caputo entre los invitados, y Los Pericos como show.