“Un data center como el de Stargate Argentina puede tener más de cien empleados”

Se cumplieron poco más de un mes del anuncio de la inversión de US$ 25 mil millones que OpenAI –la empresa de Sam Altman– haría en Argentina asociada a una compañía nacional Sur Energy. El comunicado que firmaron ambas empresas el pasado viernes 10 de octubre decía que “en el día de hoy, Sur Energy y OpenAI se unen para anunciar sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA (inteligencia artificial) que situaría a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial. (...)Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora”.

Esa comunicación incluía un video donde Sam Altman decía que “este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”. En paralelo, funcionarios de OpenAI habían viajado a la Argentina, se reunieron con Javier Milei, completaron el anuncio empresario con una foto con el Presidente en la Casa de Gobierno.

Discreto. Que Sam Altman no hubiera difundido en sus activas redes sociales una inversión de US$ 25 mil millones, quizá la más importante de OpenAI fuera de Estados Unidos resultaba llamativo. También era posible su silencio en redes sociales porque la inversión se enmarcaba dentro de la órbita Stargate, que es un proyecto gubernamental que Donald Trump asignó a Sam Altman y en el que anunció un presupuesto de US$ 500 mil millones (quinientos mil millones).

Qué dicen. Al cumplirse menos de cuarenta días del anuncio OpenAI con Sur Energy, PERFIL se comunicó con la empresa de relaciones públicas que en Argentina, contrató la compañía de Sam Altman para la promoción del mismo. Pero dicha contratación fue puntual y terminó con el anuncio propiamente dicho. No fue el caso de Sur Energy; uno de los socios, Emiliano Kargieman respondió a PERFIL vía su agencia de prensa.

—¿Cómo es el plan de la inversión de US$ 25 mil millones que anunciaron el pasado 10 de octubre?

—Ya se firmaron acuerdos con dos empresas de energía –una es Genneia donde Jorge Brito (H) es uno de los principales accionistas–que serán las responsables de proveer la electricidad para el funcionamiento del data center. Con el acuerdo firmado con OpenAI, se están buscando inversores para poder comenzar la construcción del data center y se está preparando el proyecto para presentar al RIGI próximamente.

—¿Se mantiene el monto de los US$ 25 mil millones o hubo modificaciones?

—El costo total de un centro de datos de inteligencia artificial de 500 MW asciende a US$ 25 mil millones. El proyecto arrancará con una capacidad menor, cercana a los 100 MW, y se expandirá progresivamente durante dos o tres años hasta llegar a los 500 MW. Aproximadamente el setenta por ciento de la inversión se destina a las placas que se instalan dentro del centro de datos. El resto de los recursos se empleará en la construcción, los sistemas de refrigeración y la conversión eléctrica.

—¿Dónde se instalará físicamente?

—Se están evaluando diferentes locaciones en la Patagonia.

—¿Cuándo?

—La construcción del data center está prevista que comience el año próximo.

—¿Qué número de empleados tienen previsto contratar y en qué plazos?

—En la fase de construcción, la demanda de empleo será fuerte, en particular en toda la cadena de empresas argentinas que participen.

—¿Y cuándo el data center ya este funcionando qué planta laboral tendría?

—Una vez que esté en marcha, un data center de este tipo, puede emplear más de cien personas, no es una demanda intensiva en ese sentido.

—¿Qué tipo de profesionales están buscando?

—El equipo se está armando y la calidad de los científicos y expertos argentinos es excepcional.

—¿Está previsto alguna visita de Sam Altman –CEO de OpenAI– a la Argentina?

—No estamos al tanto de la agenda de Sam Altman.

Quiénes son. Sur Energy se presenta como una empresa de desarrollo de infraestructura digital enfocada en América Latina. Sus fundadores son argentinos Emiliano Kargieman y Matías Travizano, a quien se lo describe como el nexo clave con Sam Altman. Lamentablemente, murió mientras escalaba en septiembre último. El otro socio es Stan Chudnovsky de quien salvo su acotado Linkedin, los artículos disponibles solo refieren a su salida de Meta.