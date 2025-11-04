Los "Emillis": los millonarios que no califican para ingresar al ranking Forbes

La famosa lista de millonarios de Forbes tiene a Elon Musk en la punta de la pirámide con una fortuna de 342 mil millones de dólares. Al menos hasta el cierre de este artículo. Recién los que figuran con tan sólo mil millones de dólares, aparecen en el puesto 2.933 del cotizado ránking Forbes.

¿Qué valor da el informe UBS a la meritocracia de los millonarios?

Las dimensiones o la cantidad de ceros que alcanzaron las fortunas individuales en los últimos quince años creó categorías donde hay hasta millonarios “que no lo son tanto” y son quienes de ninguna manera logran calificar para ingresar al ranking de ricos de Forbes, donde en 2025 hay seis argentinos.

¿Qué países tienen mayor cantidad de millonarios?

Crafted Wealth Intelligence (Inteligencia artesanal para ser rico) es el nombre que este 2025 el UBS dio a su informe anual de la riqueza global . Allí da cuenta de los ‘Emillis’ (everyday millionaires), algo así como los “millonarios comunes”. Estos son aquellos inversores que tienen activos que van desde uno a cinco millones de dólares.

Como en Mountainhead, la película del creador de Succession, los tecnomillonarios están en cima de la pirámide de los ricos.

“Como muestra nuestro informe el número de “Emillis” en el mundo se ha más que cuadruplicado desde el año 2000: pasaron de unos poco más de trece millones de personas a unos cincuenta y dos millones. A fines de 2024, los “Emillis” representaban alrededor de 107 mil millones de dólares de patrimonio total”, detalla el UBS en Crafted Wealth Intelligence (Inteligencia artesanal para ser rico), su informe sobre la riqueza global 2025.

¿Cómo retrató a los ultrabillonarios el director que más lo conoce?

“Los numerosos ‘Emillis’ que nos rodean tienden a pasar desapercibidos, porque son tan diferentes entre sí que resulta difícil identificarlos”. El negocio de las propiedades es el factor que, según el UBS, impulsa el crecimiento de estos “millonarios comunes” en todo el mundo.

Evolución de los hoy llamados "Emillis" desde 2001 a 2024, según el informe 2025 de UBS.

“La fluctuación cambiaria o la volatilidad de los mercados también son importantes, ya que medimos la riqueza de los ‘Emillis’ en dólares estadounidenses. Por ejemplo, una devaluación repentina de una moneda importante frente al dólar estadounidense puede afectar considerablemente el número de ‘Emillis’, incluso en un solo año. Si bien la tasa de crecimiento de este grupo varía entre los distintos mercados, la tendencia alcista a largo plazo es visible prácticamente en todo el mundo”, explica UBS en su informe 2025.

La Casa Guinness, otra exitosa serie que describe el drama de las herencias millonarias.

Fuera de esta categorización de los ‘Emillis’, otro dato que destaca UBS en su informe 2025 es que aumentó el número de hijos de multimillonarios: en 2015 había 4.136, y en 2024, 6.441. También dieron cuenta de que subió la cifra de los multimillonarios multigeneracionales, y aclaran que eso “subestima la tendencia que marcaría que la mayoría de los herederos no llegan a ser multimillonarios. En 2015, había 582 multimillonarios multigeneracionales; en 2024, fueron 805, de los que 542 pertenecen a la segunda generación (de millonarios), 163 a la tercera, y 100 a la cuarta generación”.

Mujeres y herederas, según el informe UBS 2025

En el informe Billionaires ambitions (ambiciones de los multimillonarios) que en a fines de 2023 publicó también UBS, dio cuenta que los millonarios herederos habían superado en riqueza a los millonarios que no heredaron.

El elenco de Succession, la serie que describe cómo pueden afectar una millonaria herencia a una familia.

En el informe de riqueza global 2025, UBS destaca que aumentó el número de futuros herederos: los hijos de multimillonarios en 2015 sumaban 4.136 individuos; en 2024, 6.441. También dieron cuenta de que subió la cifra de los multimillonarios multigeneracionales –abuelos, padres, hijos, nietos–y aclaran que eso “subestima la tendencia de que la mayoría de los herederos no llegan a ser multimillonarios. En 2015, había 582 multimillonarios multigeneracionales; en 2024, fueron 805, de los que 542 pertenecen a la segunda generación (de millonarios), 163 a la tercera, y 100 a la cuarta generación”.

La historia del mendigo que sabía que era millonario hasta que supo de su herencia.

Según el análisis que hizo UBS, en los próximos veinte a veinticinco años habrá unos 83 mil millones de dólares que se transferirán –heredarán– de padres a hijos, o de abuelos a nietos; como también entre cónyuges. En el primer grupo, la cifra global de esas herencias, representa más de 74 mil millones de dólares; en el segundo, unos 9 mil millones de dólares. Como en el informe de 2024 –Inteligencia Patrimonial Avanzada–, UBS repite en el informe 2025 que “a menudo se pasa por alto que, antes de ser transferida de una generación a otra, es muy común que la riqueza se herede entre cónyuges".

¿Por qué Succession es la serie de referencia de lo qué es una disputa hereditaria?

De esta cuestión de herencia entre cónyuges, UBS en enfoca en lo que llama “la herencia femenina”, exclusivamente en Estados Unidos. "Las mujeres suelen experimentar dos momento de transferencia de riqueza a lo largo de su vida. Primero, pueden heredarla de sus padres y, segundo, dada la mayor esperanza de vida que tienen las mujeres, lógicamente son ellas quienes asumirán el control total del patrimonio familiar al enviudar”.

¿Qué pasó en Foro Davos 2025 con los datos sobre los ultramillonarios?

Para el informe 2025, UBS encuestó a dos mil mujeres inversoras de Estados Unidos con al menos un millón de dólares en activos invertibles, es decir, unas dos mil “Emillis”. Y las separó en tres grupos: las que ya heredaron de sus padres –no de sus maridos–; las que esperan una herencia, y las viudas que ya se hicieron cargo del control total del patrimonio familiar heredado. Los resultados de UBS revelaron que el 80 por ciento de las mujeres que heredaron de sus padres se enfrentaron a cuestiones tales como desconocer el alcance del patrimonio familiar, o teniendo que enfrentar imprevistos financieros.

Bernard Arnault, el polémico dueño de Dior y Louis Vuitton, que compite con Elon Musk.

Entre las mujeres del segundo grupo, es decir, aquellas esperan todavía una herencia de sus padres, un 40 por ciento estima que heredará entre 1 y 5 millones de dólares. Esto las ubica en la categoría de futuras o potenciales “Emillis” para el UBS. Y un 25 por ciento predice que su herencia podría ser de 5 millones de dólares o más.

Independientemente de la cantidad que heredaron o heredarán estas mujeres encuestadas, según la encuesta de UBS, un 74 por ciento de ellas no están preparadas para gestionar los activos sin dificultades; y un tercio de ellas ”no tienen ni idea de dónde se encuentran los bienes de sus padres, cómo se repartirán o si siquiera existe un plan para hacerlo”.

