John Freeman, el marido de Scott Bessent, se crió en el Bronx y tuvo una infancia pobre

La educación que dan el cine y la televisión hace que, para quienes no son norteamericanos, el Bronx sea esa zona de Nueva York en la que habitan solamente afroamericanos y latinos que en lugar de documentos tienen prontuarios.

¿Cómo es la familia que formaron Scott Bessent y John Freeman?

Cuando se menciona el Bronx que casi siempre se lo retrata como una escenografía del posapocalipsis urbano, el primer nombre famoso que surge es Jennifer Lopez, “la latina que nació en el Bronx”. Pero además allí se criaron, por ejemplo, Cardi B, Lindsay Lohan, Stanley Kubrick, Ralph Lauren, Calvin Klein, y Sonia Sotomayor, la primera latina en convertirse en miembro de la actual Corte Suprema de Estados Unidos, y la legisladora Alexandra Ocasio-Cortez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Scott Bessent como ministro de Trump (izq.), y como financista en los años 80 (der.).

Y también en el Bronx allí nació y se crió John Freeman, un nombre insignificante si no fuera porque es el marido de Scott Kenneth Homer Bessent, más conocido en Argentina como Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados y artífice del único salvavidas con el que Javier Milei y Luis ‘Toto’ Caputo contaban para que el fracaso de su plan económico no fuera total.

La primera jueza latina de la Corte Suprema de EE.UU, se crió en el Bronx.

“El campus de la Universidad Fordham, junto con el zoológico y el jardín botánico del Bronx, me dejaron maravillosos recuerdos de mi infancia. Mi padre falleció antes de que yo cumpliera ocho años y mi madre consideró que lo mejor era mudarnos más al norte, a la zona de Woodlawn, en el Bronx”, relató John Freeman en un reportaje que dio al sitio de la mencionada universidad en la presentación de un fondo que lleva su apellido, creado para becar anualmente a alumnos que como él mismo, necesitaron de una beca para poder completar sus estudios secundarios. Y esa beca tiene una condición, la prioridad la tienen los chicos del Bronx.

Scott Bessent ante el Senado de EE.UU., y (de izq. a der.) sus hijos Cole y Caroline, y su marido John Freeman.

John Freeman hizo un recorrido por su infancia y adolescencia en el Bronx. “Participé activamente en los Boy Scouts y hasta fui monaguillo. Luego solicité ingreso a las escuelas secundarias locales(...)y fui aceptado en todas. ¡En retrospectiva, mi mejor momento académico fue en séptimo y octavo grado (se refiere a la escuela primaria), y elegí Fordham Prep, con la aprobación ambivalente de mi madre viuda: ella conocía muy bien a los jesuitas y era una gran admiradora suya pero la perspectiva de asistir a la que entonces era la opción más cara entre mis posibilidades no le parecía una decisión financieramente prudente”. Ya en el secundario jugó cuatro años al fútbol americano donde fue uno de los capitanes del equipo ; luego se pasó por tres años al rugby, deporte que mantuvo durante toda la universidad. Dado la economía familiar, trabajó gran parte de la secundaria.

¿Quiénes son los poderosos woke que fueron el salvavidas de Milei en crisis?

John Freeman se considera “un chico del Bronx” que llegó bien preparado a la universidad. “Al escuela secundaria fomentó mi sentido de pertenencia a un entrañable grupo de exalumnos, con muchos de los cuales sigo manteniendo una estrecha relación”, dijo en el mencionado reportaje.

Hace algunos años, Scott Bessent y John Freeman.

Leyes. Terminada la secundaria quiso estudiar en medicina pero terminó en Derecho. “Me gradué en 1984 y, tras un año sabático, me matriculé en el programa nocturno de la Facultad de Derecho de Brooklyn, lo que me permitió aventurarme más allá del Bronx. Minetra estudiaba Derecho, trabajé como pasante en un importante estudio de abogados y, luego en el Chase Manhattan Bank”, relató Freeman. Ya recibido fue fiscal en un distrito del Bronx, después en el área de legales de bancos y fondos de inversión en Londres, París y Nueva York, y luego fue gerente y asesor legal de una firma de gestión patrimonial familiar. Después de ese trabajo, hay poco rastro de su presente profesional.

¿Por que se dice que Scott Bessent y Sam Altman son de ideología woke?

De su relación con Scott Bessent solo se sabe que en 2011 se casaron, y que luego decidieron ser padres, y por subrogación de vientre tuvieron a Cole y Caroline, de 16 y 11 años respectivamente. Los cuatro estuvieron juntos cuando Bessent cuando dio su examen para ser secretario del Tesoro de Trump.