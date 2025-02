Peter Thiel, el tecnoempresario que apostó por Trump antes que Elon Musk y Mark Zuckerberg

“Estoy orgulloso de ser gay, como lo estoy de ser republicano·, dijo Peter Thiel en la convención nacional republicana en 2016, en un discurso en apoyo a la candidatura de Donald Trump. En esa campaña, este empresario tecnológico invirtió 1,25 millones de dólares en el candidato republicano que meses después asumiría como presidente de Estados Unidos.

Enero 2025. (De izq. a der.)La periodista Bari Weiss, Peter Thiel y su marido Matt Danzeisen.

Peter Thiel nació en Alemania pero su familia se mudó a Estados Unidos cuando él tenía un años. Su nombre se repite en la génesis de muchas de las empresas tecnológicas de Silicon Valley. Sin embargo, no es tan popular como sus colegas Mark Zuckerberg, Elon Musk, e incluso el más nuevo, Sam Altman. PayPal es una cocreación suya –el otro fue Elon Musk–, y su venta posterior a E-Bay le habilitó, entre otras cosas, el ingreso a listado anual de millonarios de Forbes. También creó Palantir, y fue quien invirtió 500 mil dólares cuando Facebook estaba despegando, y en firmas con Uber, Tesla y Space X –ambas de Elon Musk–, o AirBnb.

Musk y Thiel: PayPal y bullying

El apoyo a Trump o la cocreación de PayPal no es lo único que tienen en común Elon Musk y Peter Thiel. Y aunque este último, lo echó de PayPal, Musk no activó venganza alguna. De chicos, ambos fueron objeto de bullying en la etapa escolar. “Thiel era un blanco fácil por su físico y por su carácter. Delgado, débil, introvertido”, dice su biógrafo no autorizado Max Chafkin. “Sentía que subestimaban su inteligencia. También tuvo frustraciones románticas, aunque fueran platónicas, porque por aquella época no había salido del armario. Su ideología conecta muy bien con jóvenes frustrados y resentidos que sienten que han sido dejados de lado por el sistema".

Más allá de esto, Peter Thiel comparte con Elon Musk la obsesión por Marte como objetivo a conquistar; el uso de la tecnología como herramienta clave para la seguridad sin importar la violación de la privacidad de los datos o la afectación de derechos civiles, y también le preocupa el descenso de la tasa de natalidad mundial. En una reciente entrevista con el polémico Joe Rogan, Thiel explicó que para él, la maternidad y paternidad surge por imitación. “La gente tiene hijos si otros los tienen, y dejan de tenerlos, si otros dejan de hacerlo. Es una cuestión de imitación -(…) Por ejemplo, si sos una mujer de 27 años en Israel , lo mejor es que te cases, que tengas hijos y que te juntes con otras personas que hacen lo mismo, que tienen hijos….Sino, socialmente, te convertís en un bicho raro (weirdo)”.



La salida del armario pública de Peter Thiel no fue una decisión personal. En 2007, ValleyMag, un sitio de chismes donde Silicon Valley, publicó un articulo titulado "Peter Thiel es abiertamente gay". Ese sitio pertenecía a otro llamado Gawker, ambos del empresario Nick Denton. Nueve años después, Thiel se vengó y financió con diez millones de dólares, la demanda que Hulk Hogan le hizo a Gawker por invasión de privacidad: el luchador ganó y recibió 31 millones de dólares en compensación.

J.D.Vance (izq.) fue empleado de Peter Thiel quien aportó para que Vance sea senador; hoy es el vice de Trump.

“Fue una iniciativa filantrópica, y no tanto una venganza, sino una disuasión específica", dijo en su momento Peter Thiel a The New York Times. “Vi a Gawker liderar una forma única e increíblemente dañina de llamar la atención amedrentando a personas aún cuando éstas no revestían interés del público (…) Arruinan la vida de la gente sin motivo alguno. (…) Me niego a creer que el periodismo signifique violaciones masivas a la privacidad. Tengo una opinión mucho más elevada de los periodistas. Y, precisamente porque los respeto, no creo que suponga un peligro para la prensa que alguien le responda a Gawker".

La resolución de ese juicio ganado por Hulk Hogan fue en 2016 y coincide con el mencionado discurso donde Peter Thiel dice “cada norteamericano tiene su propia identidad, y yo estoy orgulloso de ser gay”. En ese entonces, para Donald Trump no era un tema de agenda que hubiera más de dos géneros. Y así vez, Thiel era el único de los empresarios de Silicon Valley que apoyaba de manera explícita al entonces candidato presidencial. Habría que esperar siete años para que sus colegas Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai (Google), Tim Cook, Jeff Bezos y Sam Altman, imitaran aquella actitud de Thiel.



Trump fue para Peter Thiel, una herramienta imperfecta

Al año siguiente de aquel 2016, Peter Thiel celebró sus cincuenta años en Viena (Austria) y la sorpresa que preparó para sus invitados fue un festejo doble: cumpleaños y boda sorpresa. Esa fue la manera con la que buscó que la información no se filtrara. Sin embargo, un posteo en la red Twitter (hoy X) lo hizo público. En ese momento, Thiel y su flamante marido Matt Danzeisen, ya tenían una hija en común, luego sumaron un hijo.

Octubre 2017. Un posteo revela la boda de Peter Thiel y Matt Danzeisen.

“Para Thiel, Trump fue una herramienta imperfecta”, dijo Max Chafkin en un reportaje con Bloomberg Businessweek. Chafkin investiga desde 2004 a Thiel y es autor de The Contrarian (El inconformista: Peter Thiel y la búsqueda de poder en Silicon Valley). “(Trump) no resultó efectivo, pero las ideas del trumpismo le interesaron. Thiel financia a candidatos a senadores afines a sus ideas. Si le deben favores, él podrá imponer su agenda”.

En la campaña presidencial que llevó a Trump a su flamante segunda presidencia, Peter Thiel decidió apoyarlo de manera tan discreta que ni siquiera puso dinero. Sí lo hizo en las elecciones de 2022 –las de medio término–y donó 35 millones de dólares repartidos en dieciséis candidatos del Partido Republicano, de los que ganaron doce. Uno de ellos fue un ex empleado suyo, J.D.Vance quien ese 2022 se consagró senador por Ohio, y hoy es vicepresidente de Estados Unidos.