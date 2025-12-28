Loto Plus: de dónde es y qué números jugó el 'mago' que ganó 2500 millones de pesos

El Loto Plus convirtió a una nueva persona en multimillonaria. El apostador, en la modalidad Desquite, acertó los números 3, 11, 15, 18, 27 y 38, convirtiéndose en el único ganador de $2.541.175.836.

Desde la compañía que otorga el premio informaron, según Noticias Argentinas (NA), que la apuesta se hizo en una agencia de la provincia de Santa Fe, pero todavía no se conoce más información del nuevo rico.

El resto de los resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre son los siguientes:

- Tradicional: salieron los números 06, 11, 24, 34, 38 y 42. Quedó Vacante.

- Match: salieron los números 15, 23, 27, 31, 35 y 44. Quedó vacante.

- Sale o Sale: salieron los números 4, 07, 17, 32, 40 y 44. Hubo 10 ganadores con 5 aciertos que se repartirán el pozo de $39.059.465,61.

Cómo se juega al Loto Plus

El apostador elige 6 números del 0 al 45. Con un único valor se participa de todas las modalidades (Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale). El valor de la apuesta es de $2500. Se realizan 2 sorteos por semana, los días miércoles y sábados, a las 22 horas. Según el reglamento oficial, una vez hecha la apuesta, el jugador obtendrá un comprobante que deberá tener lo siguientes datos:

- "Número de identificación del sistema que emitió el comprobante de participación".

- "Fecha, tipo y número de sorteo".

- "Tipo y número de jugada".

- "Número/s apostado/s".

- "Valor de la apuesta".

- "Tipo y número de documento sólo para el caso que el apostador quiera nominar su apuesta".

Según el reglamento, "para percibir los premios será obligatorio la presentación del comprobante de participación en el juego, no dando lugar a reclamo alguno por pérdida, sustracción y/o destrucción del aludido comprobante, cuando el mismo haya sido extendido innominadamente. En los casos que las jugadas hayan sido nominadas, el apostador podrá solicitar certificación del premio, siempre que aporte los elementos necesarios para la identificación de la misma".