Gordo de Navidad: cuánto paga y cuándo se sortea el premio mayor en Córdoba

La Lotería de Córdoba realizará el sorteo final del Gordo de Navidad el viernes 26 de diciembre, con un premio mayor de $650 millones. La jornada también incluirá un sorteo promocional por compras en el centro y un show abierto al público.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Juan Carlos Olivero, subgerente comercial de Lotería de Córdoba, adelantó que el edificio de calle 27 de Abril abrirá sus puertas desde las 19 y concentrará tres momentos: premios por compras, sorteo tradicional y un cierre con luces.

Gordo de Navidad 2025: cómo participar del sorteo de $650 millones de Lotería de Córdoba

Un viernes con tres horarios: premios, Gordo y cierre con luces

Olivero ubicó el inicio de la convocatoria desde las 19, cuando se habilitará el ingreso al salón de sorteos de la Lotería. A las 20 está previsto el sorteo de la acción que impulsa compras de fin de año en el área central, y desde las 21 comenzará el tradicional Gordo de Navidad. Para el final, el funcionario anticipó un show de luces a las 22 sobre la explanada del edificio.

Según información difundida por la Municipalidad, el sorteo promocional del centro se realizará el viernes 26 a las 20 y participarán quienes hayan registrado su ticket mediante el QR entregado al comprar en comercios adheridos.

El centro de Córdoba en modo fiestas: 3 y 6 cuotas todo el mes y horarios extendidos

Cómo participar por el auto, la moto y el monopatín

El subgerente comercial explicó que la acción, articulada con Bancor y la Cámara de Comercio, apunta a “poner en valor” el centro de Córdoba en los días de mayor movimiento. En la entrevista precisó que participan quienes compren hasta el 24 de diciembre al mediodía, superen los $25.000 y completen sus datos con el QR. Además, mencionó que también ingresan al sorteo quienes jueguen más de $5.000 en agencias.

Desde la Cámara de Comercio, en tanto, remarcaron que el sorteo será con acceso público y fiscalización oficial, como parte de la agenda “El Centro está de fiesta”.

Gordo de Navidad: cuánto cuesta y qué se sortea

Sobre el producto principal de fin de año, Olivero recordó que el premio mayor es de $650 millones y que el sorteo continúa “hasta que se encuentra un ganador”. También detalló los valores: $7.500 la fracción y $150.000 el entero (20 fracciones).