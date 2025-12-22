Córdoba ya tiene Presupuesto: cambios tributarios y equilibrio fiscal como ejes de la gestión municipal

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó este lunes, en segunda lectura, el Presupuesto municipal 2026 y el nuevo Código Tributario, dos proyectos clave impulsados por el gobierno del intendente Daniel Passerini que definirán el rumbo de la gestión el próximo año.

La ley marco del Presupuesto 2026 contempla un esquema de rebajas impositivas en distintos sectores de la economía. Entre los principales puntos, se establecen reducciones del 30% en el segmento de Comercio e Industria, del 17% en el sector financiero y del 50% en los seguros de ART, además del mantenimiento de las alícuotas del Impuesto Automotor.

El paquete aprobado también incorpora medidas de ajuste del gasto público, con recortes en el alquiler de inmuebles y una reorganización de la estructura municipal que impacta sobre secretarías, direcciones y subdirecciones.

Otro de los ejes centrales del Presupuesto es la previsión del pago de más de 43 millones de dólares correspondientes al bono internacional contraído durante la gestión del exintendente Ramón Mestre en 2016, un compromiso que el municipio deberá afrontar durante el próximo ejercicio.

Durante la sesión, la concejal Sandra Trigo reemplazó al viceintendente Javier Pretto en la presidencia del Concejo Deliberante, en una jornada legislativa en la que el oficialismo logró avanzar con ambas iniciativas centrales de su agenda económica.

Con la aprobación del Presupuesto 2026 y del nuevo Código Tributario, la gestión de Passerini busca combinar alivio fiscal para sectores productivos con un esquema de ordenamiento del gasto y cumplimiento de obligaciones financieras asumidas por el municipio.