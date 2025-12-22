Ley de Equidad Jubilatoria: Llaryora realiza este lunes el anuncio oficial

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunciará este lunes la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria, en la que establecerá los alcances de la reforma de la normativa aprobada por la Legislatura Unicameral.

Matías Chamorro: “No va a alcanzar para sanear definitivamente el déficit”

El anuncio de Llaryora

"El gobernador @MartinLlaryora y sus equipos técnicos y políticos trabajan intensamente en la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria, con el objetivo de que se aplique con los haberes de diciembre", informó el Gobierno de Córdoba.

"Este lunes, a las 19 horas, el propio gobernador realizará el anuncio oficial a través de un mensaje al pueblo de #Córdoba", agregó en una publicación de la red social "X".

"El martes por la mañana, en horario a confirmar, funcionarios políticos y técnicos brindarán una conferencia de prensa para explicar los alcances de la reforma y responder todas las inquietudes", finaliza el texto oficial.

Ley de Equidad Jubilatoria

La nueva legislación previsional establece la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil jubilados provinciales y declara la emergencia por cinco años, con una prórroga automática por única vez.

También concede la facultad al Ejecutivo provincial de fijar alícuotas de aportes de los empleados estatales de “hasta un 8 por ciento”.

La normativa dispone la creación de un “adicional mensual no remunerativo” para los jubilados (aún no está confirmado oficialmente a partir de qué monto rige la medida) “hasta el límite del 82%”.

Todos estos aspectos de la reglamentación se conocerán esta tarde con el mensaje del gobernador Llaryora.