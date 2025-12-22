Shows en Córdoba: la industria del espectáculo empleó a más de medio millón de cordobeses

La industria del espectáculo generó más de medio millón de puestos de trabajo en Córdoba en el último año, según un estudio realizado por el Instituto Cultura Contemporánea en colaboración con la consultora Delfos.

La presión de diciembre: ¿Por qué llegamos agotados a fin de año?

“Economía Naranja”

La investigación, impulsada por Welcome Córdoba Cluster de Eventos, reveló que la denominada “Economía naranja” generó cerca de 760 mil puestos de trabajo en toda la provincia de Córdoba.

Además el subsector de espectáculos y eventos empleó de manera directa e indirecta a 539.882 cordobeses, lo que representa el 71% de la base laboral de esta economía.

El informe precisa que el rubro Espectáculos y Eventos alcanza las 539.882 personas, Gastronomía emplea a 358.881 y Turismo a 295.531.

"Estos números demuestran que la Economía Naranja no es un sector marginal o emergente, sino un componente estructural del entramado económico provincial", sostiene el documento.

El sector cultural de Córdoba se movilizó contra el plan de vaciamiento y precarización

Espectáculos y Eventos

La muestra, que incluyó 1.005 casos entre noviembre y diciembre de 2025, reveló también que por cada peso gastado en una entrada, se generan entre $1.32 y $1.60 adicionales en transporte, alojamiento, gastronomía y comercio, según detallaron desde el ICC.

“El perfil del trabajador de este sector es mayormente joven (46% tiene entre 18 y 29 años), con alto nivel educativo (55% posee estudios superiores), pero con baja protección social: apenas el 48% cuenta con cobertura médica. A pesar de estas dificultades, el 83% de los trabajadores expresa satisfacción con el ambiente laboral, más de la mitad, el 60%, se muestra conforme con la remuneración”, puntualiza el informe.

El ingreso mediano mensual se ubica en $350.000, mientras que el promedio alcanza los $913.248, reflejando una distribución heterogénea de los ingresos, consigna el estudio.

Fuente: ICC

JMP