Previa de Navidad: Córdoba Shopping lanza descuentos de hasta el 50%, promociones bancarias y horario extendido

Este lunes 23 de diciembre, el Córdoba Shopping llevará adelante la Noche Shopping, una jornada especial de fin de año con horario extendido, descuentos de hasta el 50% en locales adheridos y una agenda de actividades gratuitas orientadas a la previa de la Navidad.

La iniciativa se desarrollará durante toda la jornada en el complejo ubicado en la ciudad de Córdoba y apunta a concentrar compras, entretenimiento y circulación en uno de los principales polos comerciales de la capital provincial.

Boom hipotecario para pocos: Córdoba, caso testigo en un país cada vez más inquilino

Descuentos, promociones bancarias y medios de pago

Durante el día, los comercios aplicarán rebajas que irán del 20% al 50%, con un esquema escalonado: entre las 9 y las 17 se ofrecerán descuentos de entre 20% y 50%, y desde las 17 hasta el cierre los locales incrementarán esas promociones con subas adicionales que oscilarán entre el 5% y el 20%, según el rubro. En el sector gastronómico, habrá beneficios especiales durante toda la jornada.

A esto se sumarán promociones bancarias y con billeteras virtuales. Por su parte, Banco Galicia ofrecerá descuentos de hasta 30% con cuotas sin interés; ICBC aplicará beneficios que alcanzan hasta el 40% según el tipo de cuenta; Naranja X tendrá un 30% de descuento con tope y cuotas; Santander y BBVA ofrecerán reintegros, planes de financiación y promociones específicas en determinados rubros.

Sube a 55% en Argentina la idea de que “solo hay dos géneros”

Además, MODO sumará un descuento adicional sobre las promociones bancarias vigentes hasta el 24 de diciembre.

Actividades, sorteos y cierre especial

Además de las oportunidades de compra, la jornada incluirá propuestas recreativas para familias, con juegos interactivos, stands de personalización, actividades lúdicas y la presencia de Papá Noel para la tradicional foto navideña. También se mantendrán acciones promocionales vinculadas al consumo, como sorteos especiales entre quienes carguen facturas por montos determinados, entre ellos el de dos autos 0 kilómetro.

El cierre de la Noche Shopping estará marcado por una agenda nocturna que combinará propuestas gastronómicas, música en vivo y un espectáculo visual de fuegos artificiales sin sonido, previsto para el horario de cierre, con el objetivo de ofrecer una experiencia inclusiva y accesible para todo público.