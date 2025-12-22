Venta ambulante ilegal en Córdoba: la Municipalidad intensifica controles y decomisó más de 50 puestos en el centro

La Municipalidad de Córdoba intensificó desde este lunes los controles contra la venta ambulante ilegal en el centro de la ciudad y en distintos barrios, en el marco del aumento de la actividad comercial por las Fiestas. Según informó el Secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, durante el último fin de semana se desarticularon más de 50 puestos irregulares y se decomisó mercadería, en operativos conjuntos con la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana y áreas provinciales.

Operativos en el centro y zonas críticas

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Fernández explicó que los controles se vienen reforzando desde hace semanas debido al incremento de la circulación de personas en el microcentro. “Para esta época del año el centro es un objetivo clave de compras para los vecinos y vecinas de Córdoba, por eso intensificamos los operativos integrales en la vía pública”, señaló.

El funcionario detalló que los procedimientos se concentraron principalmente en un cuadrante delimitado por bulevar San Juan, Humberto Primo, Chacabuco y General Paz, una de las zonas con mayor presencia de vendedores ambulantes. Allí, indicó, se detectaron tanto puestos fijos como vendedores itinerantes, que cambian de ubicación para evitar los controles.

Fernández sostuvo que el trabajo se apoya en información suministrada por la Cámara de Comercio y remarcó que detrás de muchos vendedores hay estructuras de mayor escala. “Detrás de esa persona que tiene 100 pares de lente en un mantel, hay un depósito y un negocio mucho más grande. Esta gente se gana una pequeña comisión por revenderlo”, afirmó.

Decomisos, prevención y tensión social

Ante las críticas por la persistencia de la venta ambulante, el secretario reconoció la complejidad del escenario social, pero defendió la política municipal. “Entendemos la situación económica y que la gente necesita vender: hacer algo para poder salvar el día. Pero también entendemos la realidad de los comerciantes, que no solo funcionan legalmente , sino que también generan empleo. Y en esto nosotros tenemos que combatir la ilegalidad”, aseguró.

En ese sentido, explicó que la estrategia prioriza la prevención para evitar que los puestos se instalen, aunque en los casos en que no se acata la orden se procede al decomiso. La mercadería se secuestra y se traslada a depósitos municipales; en productos como lentes o pirotecnia, "el único final es la destrucción", precisó.

Fernández adelantó además que los controles se extenderán hasta las 22 durante los próximos días e incluirán un refuerzo específico sobre la venta de pirotecnia. También confirmó operativos en barrios como Cofico, Cerro de las Rosas, Villa Cabrera, Villa Libertador, Argüello y San Vicente, donde suele replicarse esta modalidad.