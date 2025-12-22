¿Cómo estudiar Viticultura y Enología en la UNC? Qué se sabe de la nueva tecnicatura

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dio un paso clave para formalizar una nueva oferta vinculada a un sector que crece, pero que todavía tiene poca formación universitaria fuera de las provincias vitivinícolas tradicionales. La Tecnicatura en Viticultura y Enología fue aprobada por el Consejo Superior y ahora seguirá el circuito administrativo ante el Ministerio de Educación para obtener reconocimiento nacional del título.

En entrevista con After Office (Punto a Punto Radio 90.7), el ingeniero agrónomo Jorge Dutto, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, celebró la aprobación y explicó que la carrera “ya está camino al Ministerio de Educación de la Nación” para “el último trámite formal”.

Por qué la UNC impulsa la carrera: “los suelos de Córdoba son distintos”

Dutto ubicó el eje en una necesidad concreta del mercado local: la expansión de bodegas y emprendimientos cordobeses que, muchas veces, debieron recurrir a especialistas formados en otras regiones. Y aclaró que no se trata de una crítica, sino de una particularidad productiva.

“Los suelos de Córdoba son distintos, las cuestiones climáticas son absolutamente distintas, y eso te lleva a un manejo del cultivo también distinto”, sostuvo. En ese marco, planteó que para una universidad pública la apuesta tiene sentido estratégico: acompañar un crecimiento que, aunque se expresa en proyectos pequeños en superficie, se multiplica en cantidad.

Cómo será la tecnicatura y qué articulaciones prevé

Según detalló, la tecnicatura tendrá dos años de duración y se diseñó con un formato que busca salida laboral rápida y recorridos flexibles.

Una de las claves es el trabajo con la Universidad Nacional de Cuyo, que ya cuenta con una tecnicatura similar: la idea es facilitar equivalencias y movilidad, además de sumar docentes en materias específicas. “La venimos trabajando muy de la mano con la Facultad de Ciencias Agrarias de Cuyo… vamos a tener reconocimientos y movilidades directas”, señaló Dutto.

Se podrá adelantar materias por Agroalimentos

Hasta que el Ministerio de Educación habilite formalmente el título, la facultad no puede abrir inscripción específica para Viticultura y Enología. Pero Dutto explicó el “puente” que proponen para quienes no quieren perder tiempo, aprovechando materias comunes del primer año.

“Inscríbanse en la de Agroalimentos, vayan haciendo el ciclo de ingresos y las materias que son comunes, y ni bien tengamos aprobada formalmente se pasan, y ahí le hacemos equivalencia directa”, indicó.

Un plus: créditos, prácticas y acuerdos con bodegas

El decano también adelantó que la facultad viene migrando a un sistema de créditos, pensado para que el estudiante pueda cursar asignaturas en otras universidades y que luego se reconozcan aquí. En esa lógica, mencionó posibilidades de cursado en Cuyo y, a futuro, incluso en instituciones del exterior, siempre que se cumplan requisitos académicos.

Para la parte práctica, dijo que ya trabajan en acuerdos con bodegas y en esquemas mixtos: habrá materias con docentes de Cuyo que vendrán a Córdoba y otras instancias intensivas que podrían cursarse allá, según cada cohorte.

También hubo anuncios de formación en enología desde el sistema provincial, como la tecnicatura de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), prevista para iniciar en 2026. La apuesta de la UNC, en cambio, se enmarca en su oferta de pregrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y avanza ahora en el tramo de validación nacional del título.