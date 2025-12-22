Caso Lian Flores: la Provincia duplicó a $20 millones la recompensa para aportar datos sobre el paradero del niño

El Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba aumentó a 20 millones de pesos el monto de la recompensa destinada a quienes aporten datos y/o información fehaciente que permitan ubicar de manera inmediata el paradero del niño Lian Gael Flores Soraide.

Recompensa

El Gobierno provincial precisó que la Nación aportó otros $10 millones por lo que la recompensa total es de $30 millones.

"La medida dispuesta por la Provincia quedó establecida mediante la Resolución N° 453, firmada el 19 de diciembre de 2025, y duplica el monto originalmente fijado en el Decreto N° 49 del 27 de febrero de 2025, que preveía una recompensa de 10 millones de pesos", indica un comunicado oficial.

"El aumento fue dispuesto a partir de un pedido de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 1 de Bell Ville, en función del tiempo transcurrido, la gravedad y trascendencia social del caso, y la necesidad de incentivar y reactivar la recepción de información relevante por parte de terceros, garantizando el debido resguardo de identidad", precisa el documento.

Caso Lian Flores

"La resolución establece que la recompensa será otorgada a aquella persona que aporte información verosímil y suficiente ante las autoridades policiales y/o judiciales, que permita avanzar de manera concreta en la localización del menor", detalla el texto.

Además "se instruyó a las áreas competentes del Ministerio a dar la más amplia difusión a lo dispuesto, con el objetivo de fortalecer la colaboración ciudadana en el esclarecimiento del caso".

El gasto que demande el cumplimiento de la resolución será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes del Ministerio de Justicia y Trabajo.

La norma fue comunicada a la fiscalía interviniente, publicada en el Boletín Oficial y archivada conforme a los procedimientos administrativos vigentes.

JMP