Frigorífico La Taba: del anuncio de inversiones pasó al concurso preventivo en sólo tres años

Avanza en la Justicia Provincial el concurso preventivo del frigorífico La Taba SRL radicado en Cruz del Eje, propiedad de la familia Vasena. Fue solicitado por Ignacio Marcelo Vasena Marengo, padre de varios hijos de los cuales tres actualmente pilotean la crisis de la firma, cuya sede funciona en Villa Allende. Las deudas acumuladas y en cesación de pago ascienden a unos $5.000 millones.

Podría ser un proceso concursal más, pero lo que llama la atención en este caso es que en enero de 2022, las máximas autoridades de la Provincia, incluido el entonces gobernador Juan Schiaretti, realizaron un anuncio prometedor. Dijeron que la empresa La Taba de Cruz del Eje invertiría $98 millones, incorporaría “75 nuevos empleos” a partir de la “creación de 60 puestos de trabajo” en el frigorífico y 15 más en una “refinería para la producción de harina de hueso y grasa refinada en la localidad de Bañado de Soto”, tierra del exlegislador Alejandro Ruiz, recientemente imputado por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino por omitir propiedades en su declaración jurada al ingresar a la Unicameral en 2019.

ANUNCIO RIMBOMBANTE. En enero de 2022, el entonces gobernador Juan Schiaretti recibió en El Panal a los socios del frigorífico La Taba de Cruz del Eje.

Por radicarse en Cruz del Eje, el gobierno otorgó al frigorífico numerosos beneficios encuadrados en la Ley de Promoción Industrial, que consistieron en: exención por 15 años del pago de los impuestos de ingresos brutos, de sellos e inmobiliario. También, un subsidio por siete años por cada nuevo trabajador que la empresa contratara por jornada completa y tiempo indeterminado. Otro, del 25%, a los consumos eléctricos por siete años, que luego iría disminuyendo hasta llegar al 10% en el séptimo período.

Todo fue canalizado a través del Ministerio de Industria, cuyo titular en aquel momento era Eduardo Accastello. En efecto, el funcionario aparece en reportajes televisivos de programas informativos de Cruz del Eje, además de haber sido una noticia replicada por medios de toda la provincia.

Se suma, además, que el 29 de julio del 2021, durante la gestión del intendente Claudio Farías en Cruz del Eje, el Concejo Deliberante de esa ciudad otorgó la concesión del predio del matadero municipal a los Vasena para que funcione allí el frigorífico La Taba. Continúa funcionando en la propiedad comunal.

Hoy se sabe que accedieron a numerosos créditos bancarios para la supuesta inversión millonaria anunciada, el personal del frigorífico no llega a 50 trabajadores, no existe la refinería de huesos en Bañado de Soto y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) califica a La Taba SRL como deudor en situación 5, es decir irrecuperable.

El monto total de las deudas con el sistema financiero que figuran en el sitio oficial del BCRA es de $3.309,1 millones. A este cuadro se suma que otra empresa propiedad de los Vasena cerró su planta, en junio de este año, y dejó en la calle a 12 trabajadores en Colonia Tirolesa. Se trata de la empresa conocida comercialmente como Una Mila, registrada a nombre de Vaca SA.

Concurso de La Taba SRL

El 15 de mayo de este año, Ignacio Alejandro Vasena Marengo solicitó —en calidad de socio gerente— el concurso preventivo reportando que el 23 de abril comenzó la cesación de pagos de la empresa. La cuenta es simple: a pesar de los enormes beneficios impositivos, energéticos y la cesión del edificio del frigorífico, las deudas crecieron en forma descomunal y el concurso preventivo declarado frenó todas las ejecuciones que podrían haber solicitado los acreedores.

Los principales son bancos y productores ganaderos, proveedores del frigorífico, entre los que destacan el Supervielle, Banco Industrial y Bancor. Actualmente, el expediente está radicado en el Juzgado Civil y Comercial de 33a Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de Marcela Antinucci.

La última novedad se produjo a fines de noviembre, cuando la magistrada fijó nuevas fechas en el concurso de La Taba SRL:

-10/04/2026: resolución de verificación de créditos del tribunal.

-24/04/2026: la sociedad concursada debe presentar la propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en categorías de acreedores.

-26/05/2026: plazo para que la sindicatura presente el informe general.

-24/06/2026: sentencia de categorización que emitirá el tribunal.

-21/10/2026: plazo para que la empresa deudora haga público en el expediente el ofrecimiento de una propuesta de acuerdo preventivo.

-11/11/2026: audiencia informativa, en caso de que el deudor no obtenga las conformidades.

-19/11/2026: vencimiento del período de exclusividad.

En paralelo al concurso de la persona jurídica La Taba SRL, se tramita otro de los garantes o fiadores. Son los integrantes de la sociedad y miembros de la familia Vasena.

Fuentes de la sindicatura confirmaron a Perfil CÓRDOBA que “no hubo despidos en el frigorífico”, que “actualmente tiene 49 empleados” —muy lejos de los 75 prometidos— y que en la actualidad la firma está en plena reestructuración para su saneamiento. Todo muy lejos de los anuncios prometedores de hace tan sólo tres años.