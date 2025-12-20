Lilia Lemoine, preocupada por Lourdes Arrieta: "No soy psiquiatra, pero habría que revisarla"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine cuestionó la idoneidad de su excompañera de espacio, la legisladora mendocina Lourdes Arrieta, a quien consideró que “no es apta para el cargo” y sugirió que debería ser evaluada por un profesional de la salud mental. Lo hizo en un tuit, ayer jueves 19, acompañado por un audio; se dio en el marco de una interna libertaria que volvió a quedar expuesta tras la votación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Para mí no es apta para el cargo. No soy psiquiatra pero no estaría mal que el año que viene pidamos que la revise uno. Una persona que delira e inventa cosas, lo hemos presenciado en vivo y en directo y también sus ataques de locura, no es idónea para ocupar una banca”, escribió la diputada libertaria en su red social X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje fue luego de que Arrieta cuestionara al diputado libertario Sergio Figluolo, alias "Tronco", por haber votado, en su primera sesión, a favor de la designación de auditores vinculados al kirchnerismo en la AGN durante una votación realizada de madrugada. En su tuit, Arrieta ironizó con la expresión “¡No, Firulais!”, en alusión a la contradicción entre su discurso libertario y el sentido del voto.

La respuesta de "Tronco" no tardó en llegar y fue dirigida directamente a Arrieta. “Tuviste la suerte de ser elegida para un proyecto que abandonaste. Hace dos años sos diputada de varios espacios. Ya deberías saber cómo funciona la designación de autoridades de la AGN, la AGN o leer… algo al menos”, escribió el legislador, y agregó: “Menos logos feos y más lectura de la Constitución, el reglamento”.

LT