Denunciaron a Lilia Lemoine por su presunta conexión con Fred Machado

La exfuncionaria libertaria Marcela Viviana Aguirre denunció a Lilia Lemoine, diputada nacional de la Libertad Avanza, por supuesto “lavado de activos agravado” y “delitos contra la administración pública”, vinculando a la legisladora con Federico “Fred” Machado, el empresario presuntamente relacionado con el narcotráfico que le habría dado importantes sumas de dinero y prestado su avión privado a José Luis Espert durante su campaña presidencial, en la que la legisladora y cosplayer colaboró.

Avanza la causa contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado al empresario Fred Machado

En la presentación legal que dio a conocer Página/12, Aguirre explica que, “como la gran mayoría de los argentinos, tomé conocimiento de las conexiones existentes entre el señor Fred Machado y la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine y en virtud de las notas que a continuación se acompañan se presume la existencia de los delitos mencionados”. En ese punto, la denunciante cita varios artículos periodísticos, y luego pide a la Justicia que tome las siguientes medidas:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

- "Requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine y sus posibles sociedades comerciales".

- "Solicitar a la AFIP las declaraciones juradas de bienes y ganancias de la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine y su entorno".

- "Requerir a la Cámara Nacional Electoral los informes del financiamiento de campaña de la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine".

- "Librar oficio a la Justicia donde se investiga al señor Fred Machado, solicitando la documentación completa de la causa, especialmente las transferencias bancarias y registros de vuelos".

- "Ordenar un Examen Pericial Contable sobre el patrimonio de la denunciada".

Aguirre se desempeñó como funcionaria de PAMI en La Plata durante los primeros meses de gestión de Javier Milei y fue removida del cargo, según relató, por “negarse a ocultar hechos de corrupción”. La mujer denunció en ese entonces a Sebastián Pareja y a Juan Esteban Osaba. Aseguró que le pidieron un retorno de un millón de pesos y que firmara “papeles ilegales” al asumir el cargo.

Alguna vez ferviente militante de Victoria Villarruel y Javier Milei, Aguirre contó que invirtió más de $15 millones en la campaña electoral de LLA junto al médico Raúl Simoneto, y expresó su desilusión con el rumbo del partido: “En mi caso, creí que Javier Milei realmente iba a cambiar el país. Era la primera vez que me metía en política”.

Fred Machado nombró a Lilia Lemoine en su relato sobre su relación con Espert

En una entrevista con el programa Esta Mañana, el empresario acusado de lavado y narcotráfico explicó: “Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda. Me dijo: ‘Te necesito, tampoco es mucho’. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse”.

“Si hablo, se cae el país”: las amenazas de Fred Machado y la respuesta de Santiago Caputo

Entonces reveló que durante un encuentro realizado en la casa de Luis Rosales con la presencia del exconsultor político estadounidense Dick Morris, fue donde conoció a Lemoine: “En junio me mandan a buscar a Inglaterra, que querían elegir al vicepresidente. Vuelvo a la Argentina, y me empiezan a presentar a los candidatos. Me dicen que vamos a hacer una reunión en lo de Rosales para planear la estrategia y Rosales muy amigo de Dick Morris, que asesora hace 40 años a Clinton, y que le pagaría el pasaje”.

Fred Machado

Según Machado, Morris estaba armando, en ese momento, una propaganda con Lilia Lemoine como protagonista: “Me llamó mucho la atención que estaba planificando la publicidad, que era una chica que representaba la República que rompía las rejas del Estado. La ponían a Lilia, que abría las rejas y decía que estaba acosada por el Estado y que la libertad la estaba liberando”.

HM/ML