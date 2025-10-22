Los Bada Vázquez, Fred Machado y Patricia Bullrich: la trama que une empresas, política y una sombra offshore

Alejandra y Vidal Bada Vázquez, herederos y actuales directivos de Lácteos Vidal S.A., pasaron de ser figuras del agro bonaerense a quedar en el centro de una investigación que mezcla negocios rurales, sociedades offshore y presuntos vínculos con el empresario argentino Fred Machado, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

La relación se visibilizó a partir de una serie de transferencias detectadas entre empresas radicadas en Florida, Estados Unidos, movimientos financieros con denominaciones coincidentes con las de la familia y una cadena de intermediarios que apuntan a una misma dirección postal en Miami.

“Si hablo, se cae el país”: las amenazas de Fred Machado y la respuesta de Santiago Caputo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fundada en 1966 en el pequeño pueblo bonaerense de Moctezuma (Carlos Casares), Lácteos Vidal creció hasta consolidarse como una pyme exportadora de quesos y productos lácteos. Pero en paralelo a su expansión local, los registros societarios revelan que los hermanos Alejandra y Vidal Bada Vázquez fueron creando un entramado de sociedades en Estados Unidos, principalmente en el estado de Florida, donde se repiten sus nombres junto al del agente registral Oscar Gastaudo.

Estas empresas, en su mayoría LLC (Limited Liability Company), funcionan como vehículos de inversión o de administración patrimonial. Para los investigadores, podrían formar parte de una estructura usada para canalizar activos entre jurisdicciones; para la familia, son simplemente herramientas legales de internacionalización de su negocio.

Alejandra y Vidal Bada Vázquez.

Patricia Bullrich en la trama

El apellido Bada Vázquez también aparece en los registros de la Cámara Nacional Electoral, donde se documenta un aporte declarado de Alejandra Bada Vázquez a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023. Además, la empresaria fue recibida oficialmente por Bullrich cuando era ministra de Seguridad, en el marco de una audiencia por bloqueos gremiales en la planta de Lácteos Vidal.

Aunque desde el entorno de la exministra se aclaró que “la relación fue estrictamente institucional”, el cruce entre actividad política, financiamiento y expansión offshore mantiene el caso en la agenda.

Las sociedades empresariales de los Bada Vázquez

Según registros públicos de la Inspección General de Justicia (IGJ), boletines oficiales y la División de Corporaciones del estado de Florida, los hermanos Alejandra y Vidal Bada Vázquez integran o integraron las siguientes sociedades:

Lácteos Vidal S.A. (Argentina)

Fundada en 1966, tiene su planta industrial en Moctezuma, Partido de Carlos Casares, Buenos Aires. Produce y exporta quesos y derivados lácteos a más de 20 países. Alejandra Bada Vázquez es la actual titular operativa y rostro público de la empresa.



En 2024, la Justicia Comercial frenó una reestructuración patrimonial del grupo, al considerar que podía implicar un vaciamiento societario.

Quinta Criolla LLC (Florida, EE. UU.)

Fecha de constitución: 3 de octubre de 2011



Dirección: 1828 Bay Road, Miami Beach, FL 33139



Managers: Vidal Bada Vázquez y Alejandra Bada Vázquez



Registered Agent: Oscar Gastaudo

Esta sociedad fue el primer vehículo internacional del grupo. Según documentos de Sunbiz, continúa activa y al día en sus reportes.

Cueto Miami LLC (Florida, EE. UU.)

Fecha de constitución: 13 de noviembre de 2012



Dirección: 1759 Bay Road, Miami Beach, FL 33139



Managers: Alejandra Bada Vázquez y Vidal Bada Vázquez



Registered Agent: Oscar Gastaudo

Usa la misma dirección postal que Quinta Criolla LLC, lo que refuerza la hipótesis de administración compartida. La sociedad sigue activa y declaró rubros “real estate and services”.

Vid’s Toys LLC (Florida, EE. UU.)

Constituida: febrero de 2013



Estado: disuelta en 2016 por falta de reporte anual.

Investigaciones periodísticas la mencionan como parte de una primera expansión comercial del grupo hacia EE. UU., sin actividad declarada.

Lactius Vidal LLC (Florida, EE. UU.)

Constituida: 2020



Estado: activa



Actividad declarada: servicios de exportación de productos lácteos

Su creación coincide con el proceso judicial por bloqueos sindicales en Argentina. Se interpreta como un intento de diversificación internacional.

V.B.V. Agro Servicios S.R.L. (Argentina)

Actividad: transporte y servicios rurales



Socios: Vidal y Alejandra Bada Vázquez



Observación judicial: figura en informes gremiales y denuncias de ATILRA por presunta triangulación de activos con Lácteos Vidal.

Grupo Vidal S.A. / Vidal Foods S.A. / María Facunda S.A. / La Vidalita S.A.

Estas firmas son mencionadas en boletines oficiales y en expedientes judiciales como parte de una reestructuración patrimonial del grupo.

El Juzgado Comercial N.º 22 resolvió en 2024 suspender parte de las transferencias entre estas sociedades hasta que se acreditará el origen de los fondos y la justificación operativa.

Oscar Gastaudo: el eslabón formal en Florida

Las sociedades norteamericanas del grupo tienen como registered agent a Oscar Gastaudo, empresario radicado en Miami vinculado a servicios de administración de empresas.

Su nombre aparece en documentos de la División de Corporaciones de Florida como agente de Quinta Criolla LLC y Cueto Miami LLC, entre otras.

Aunque Gastaudo no figura formalmente imputado en causas judiciales, su rol es considerado clave como nexo técnico entre los Bada Vázquez y el sistema registral estadounidense.

La conexión con Fred Machado

El nombre de Fred Machado, empresario argentino detenido en Estados Unidos por delitos de lavado y narcotráfico, aparece en los mismos circuitos financieros por los que circularon fondos de sociedades ligadas a los Bada Vázquez.

Aunque no hay constancia judicial de participación directa, investigadores del caso Machado señalan coincidencias en domicilios, agentes y bancos intermediarios, lo que mantiene bajo investigación la posible conexión económica entre ambos grupos.