La Interpol confirmó que la extradición de Fred Machado será el 5 de noviembre

La Interpol confirmó que el empresario acusado de narcotráfico, estafa y lavado de activos, Federico “Fred” Machado, será extraditado el 5 de noviembre desde Ezeiza a Estados Unidos en un vuelo de línea, custodiado por autoridades norteamericanas.

Machado está preso desde el 16 de abril de 2021, cuando, a requerimiento de EE.UU., la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo en Neuquén. Un año después de ese suceso, el Juzgado Federal Nº2 de la provincia autorizó su extradición, por lo que sólo faltaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminara de confirmarla, cosa que sucedió el pasado 7 de octubre.

Ahora, la Interpol le informó a la Justicia la fecha en que harán el traslado de Machado a Texas para que sea juzgado por los cargos de que se lo acusa: delitos de asociación ilícita, narcotráfico, fraude electrónico y lavado de dinero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La extradición sucederá al límite de su vencimiento, dado que la ley 24.767 establece que una vez aprobada la misma, el país que solicita el traslado del acusado tiene 30 días para cumplirlo. Igualmente, Cancillería puede extender el plazo por 10 días más si EE.UU. lo requiere por no poder realizar el viaje en la fecha estipulada. En caso de que las fechas no se cumplieran, Machado podría quedar en libertad.

En Texas la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2024 por las actividades que habría realizado junto a él en la causa "USA v. Mercer-Erwin et al”. Entre otras, Mercer-Erwin administraba el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, utilizado como la pantalla que registraba aeronaves, y con eso encubrir un esquema de estafas y contrabando de cocaína disfrazado de operaciones de compraventa de aviones, señaló Revista Noticias.

Fred Machado, Luis Espert, Lácteos Vidal y Bullrich

Uno de los aspectos más resonantes del caso es la vinculación de Fred Machado con diferentes miembros y ex integrantes del oficialismo, entre ellos José Luis Espert, quien recibió de su parte financiamiento para la campaña de 2019 y 200.000 dólares en 2020.

Sin embargo, en los últimos días trascendió información de que Machado también estaría vinculado a Lácteos Vidal, la empresa que financió con 215 millones de pesos la campaña de Patricia Bullrich en 2023, propiedad de Alejandra Bada Vázquez y otros de sus familiares.

Otro dato que abre interrogantes es la demora del Gobierno para motorizar la extradición. El Ministerio de Seguridad tenía conocimiento, de la causa en Texas y de los vínculos de Machado con Espert, desde el 2021. De hecho, Patricia Bullrich reconoció en una entrevista en TN que el Departamento de Seguridad de EE.UU. (Homeland Security) notificó a la Argentina sobre esa causa y los involucrados. Comunicación a partir de la que la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal elaboró un informe sobre Machado y sus actividades, que derivó en el inicio de una causa hace cuatro años, aún en etapa de investigación, en la que está incluido Espert, a cargo del juez Martínez de Giorgi.

LM