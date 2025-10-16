Mayans aseguró que los EE.UU. “deberían cambiar su embajador y poner a Milei”

El senador formoseño José Mayans, consideró que los Estados Unidos “deberían cambiar al embajador y poner directamente a Milei”, porque “está trabajando para la industria norteamericana”.

“¿Cómo Trump no va a querer que Milei siga siendo Presidente, si están entregando tan barato el país? Deberían cambiar al embajador y poner directamente a Milei, porque no cuida los intereses de la República Argentina, al contrario, la está hundiendo cada vez más”, aseguró.

“Programa económico fracasado”

“Este es un programa económico que está fracasado, siempre que se aplicó fracasó, porque está basado en un endeudamiento brutal y ya le pidieron prestada plata a todo el mundo para sostener un valor ficticio de la divisa y poder dibujar la inflación”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Además señaló que desde el Gobierno “han hecho las cosas muy mal, y por eso Estados Unidos dice ‘te prestamos hasta las elecciones’ y después sálvese quien pueda”.

“Lo que va a pasar es que van a tener que devaluar”, remarcó.

“No entiende nada”

Al referirse al presidente, el senador de Unión por la Patria dijo que Milei “es una persona que se quería proponer para el Premio Nobel de Economía, pero no entiende nada de lo que hizo”.

Críticas a Caputo

“Ya sabemos cómo es, él actúa para su grupo económico que está haciendo negocio a dos manos”, afirmó sobre el ministro de Economía Luis Caputo.

“El Gobierno está tratando de ganar tiempo en el Parlamento con el Presupuesto Nacional y está mintiendo a sabiendas, porque no van a poder cumplir con los gobernadores, ni con el sistema previsional, que lo van a destruir, ni con los trabajadores argentinos”, insistió Mayans.

Para el titular del bloque de senadores peronistas el Gobierno defiende “un programa insustentable”.

“Tenían previsto que con los 7.500 millones (de dólares) del campo llegaban tranquilamente a las elecciones y no había más problemas, y no les duraron ni 15 días y tienen que pedir más plata para llegar”, evaluó Mayans.