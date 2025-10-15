Santiago Cafiero aseguró que Trump trató a Milei "como una mascota"

El diputado nacional Santiago Cafiero afirmó que el presidente Javier Milei fue tratado por Donald Trump “como una mascota” durante el almuerzo que ambos compartieron el martes en la Casa Blanca.

“No tuvo la estatura política que el presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta que es la potencia global, le da a sus pares, no lo trató como un par, lo trató como una mascota, como una figurita excéntrica que él muestra cuando tiene ganas”, opinó el excanciller.

Además consideró que la visita de Milei a Washington “es un viaje que fracasó”, ya que los funcionarios argentinos “no logran traer un anuncio después de muchos días, semanas, que estuvo el equipo económico allá, no logran cerrar nada” en materia de acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos.

Durán Barba pronosticó "una derrota importante" de Milei en las elecciones legislativas

“Agravio a la democracia argentina”

Cafiero señaló que “en materia de política internacional, no se puede hacer lo que hizo Trump, está incluso legislado”.

“El artículo 2 de la Carta de Creación de la OEA, por ejemplo, establece la no injerencia” de un presidente en un proceso electoral de otro país, argumentó.

“Lo que hizo Trump es claramente un agravio a la democracia argentina. Lo que hace Milei es claramente una entrega de la soberanía nacional”, agregó en declaraciones radiales difundidas por NA.

Pullaro: “Condicionar una ayuda al resultado de una elección nos pone en un lugar bastante preocupante”

"No trajo nada nunca"

“Va a tener un efecto muy adverso para Milei. No le sirvió el viaje porque no se traen nada en concreto y no le sirvió la declaración de Trump porque, en definitiva, no le va a alinear votantes. El efecto miedo no tiene que ver con la cultura nacional”, analizó.

“Milei viajó más de 10 veces a Estados Unidos y no trajo nada nunca. Sólo trajo más endeudamiento con el FMI, pero en materia de inversiones no se abrió ni un maxikiosco en Argentina con recursos americanos”, finalizó Cafiero.