Tragedia en Corrientes: pescadores encontraron el cuerpo una mujer que era intensamente buscada

Tras dos días de angustiante búsqueda, la Policía de Corrientes confirmó este viernes el hallazgo sin vida de Nuvia Lorena Aranda, la mujer de 52 años que había desaparecido el miércoles en la ciudad de Goya. El cuerpo fue localizado por pescadores en aguas del río Paraná, en una zona ubicada pasando el Puerto Boca.

Desde el momento de la denuncia, radicada por su pareja, se había activado un protocolo de búsqueda que incluyó un despliegue por aire, tierra y agua. En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Comisaría Sexta, personal de Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios, quienes rastrillaron diversos sectores de la costa y el río.

Hallazgo y pericias judiciales

El descubrimiento se produjo durante la mañana de este viernes. Tras el aviso de los pescadores, las autoridades se trasladaron al lugar para realizar las tareas de extracción y el reconocimiento del cuerpo.

Por disposición de las autoridades judiciales en turno, el cadáver fue trasladado de inmediato a la morgue judicial. Allí se le practicará la correspondiente autopsia médico-legal para establecer de manera fehaciente la causa y la data de la muerte, y así determinar si existen indicios de criminalidad o si se trató de un hecho accidental.

Actualmente, las diligencias del caso continúan en la Comisaría de Distrito Sexta de Goya. La comunidad local se encuentra conmocionada por el desenlace del operativo, mientras se esperan los resultados de las pericias forenses para esclarecer lo ocurrido con Aranda.