Tragedia en Corrientes: hallaron muerto a un suboficial del Ejército en un cuartel de Monte Caseros

Conmoción en las fuerzas armadas y en la comunidad deportiva de Corrientes por el hallazgo sin vida de un suboficial del Ejército Argentino. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles dentro de las instalaciones del Centro de Educación Operacional (CEO), ubicado en la ciudad de Monte Caseros.

La víctima fue identificada como Juan Javier Pereyra, un hombre de amplia trayectoria en la institución y con un perfil público destacado fuera de los cuarteles. Pereyra era un reconocido atleta de élite en la región, habiendo participado en numerosas maratones de carácter regional, nacional e internacional, donde obtuvo importantes galardones representando a la provincia.

La investigación y las hipótesis

Tras el descubrimiento del cuerpo, se dio intervención a las autoridades judiciales para iniciar las pericias correspondientes. Por tratarse de una unidad militar, el personal de la Gendarmería Nacional quedó a cargo de la investigación para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento.

Si bien el caso se maneja bajo estricto hermetismo, las primeras líneas de investigación sugieren que se trató de un suicidio. Fuentes cercanas al caso indicaron que la principal hipótesis sobre el desencadenante apunta a una situación de crisis derivada de problemas económicos, señaló el medio local Radio Mega.

El fallecimiento de Pereyra generó una ola de mensajes de dolor en redes sociales, donde compañeros de armas y miembros del ámbito del atletismo destacaron su disciplina y calidad humana. Se espera que en las próximas horas se realicen las diligencias forenses de rigor para confirmar la causa de muerte.