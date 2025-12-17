Resistencia: investigan la muerte de una mujer y su pareja permanece internada

Un brutal hecho sacudió este martes por la mañana al barrio Villa Río Negro, en la zona norte de Resistencia, tras el hallazgo de una mujer sin vida dentro de su vivienda y de su pareja con múltiples heridas cortantes. La Justicia del Chaco investiga el hecho bajo la figura de presunto femicidio.

El episodio se conoció alrededor de las 7, cuando un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de una persona lesionada en un domicilio ubicado en manzana 18, casa 20. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 12ª encontraron a un hombre de 41 años, identificado como Antonio Javier Duarte, con lesiones en distintas partes del cuerpo.

En ese contexto, un adolescente de 16 años, hijo de la mujer, señaló a los uniformados que su madre se encontraba en una de las habitaciones. Al ingresar, constataron que la mujer, identificada como Érica Cecilia Fernández, de 42 años, no presentaba signos vitales. Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas confirmó el fallecimiento.

Tras el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía de Género en turno, subrogada por Ana González de Pacce, que ordenó la preservación de la escena, el trabajo del Gabinete Científico del Poder Judicial, la recepción de testimonios y la custodia policial del hombre herido.

Duarte fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en el shock room, con trastorno del sensorio, una herida cortante en la muñeca izquierda y escoriaciones múltiples, según el parte médico oficial. Al momento de ser asistido, se encontraba inconsciente.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, indicó que el caso es investigado como un “posible femicidio”, mientras continúan las pericias y diligencias judiciales para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.