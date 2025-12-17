El Gobierno provincial confirmó el cronograma de pago del aguinaldo de diciembre

El Gobierno provincial anunció el cronograma de pago del medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025, que se acreditará antes de las fiestas para trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

Según se informó oficialmente, el lunes 22 de diciembre se realizará el depósito para pasivos, quienes podrán retirar el dinero de los cajeros automáticos a partir de las 21 horas. En tanto, el martes 23 de diciembre será el turno de los trabajadores activos, con acreditación y disponibilidad del aguinaldo también desde las 21 horas.

Desde el Ejecutivo se aclaró además que los funcionarios del Gobierno provincial, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de entes centralizados, no cobrarán el medio aguinaldo en diciembre, sino que lo percibirán junto con los haberes correspondientes al mes de enero.

Por último, el Gobierno remarcó que el cumplimiento del cronograma anunciado se enmarca en una política de "ordenamiento y previsibilidad en la administración de los recursos públicos, garantizando el pago en tiempo y forma para la mayoría de los trabajadores estatales".