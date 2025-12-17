Narcotráfico en Corrientes: prisión preventiva para un camionero con más de 3,5 toneladas de marihuana

La Sede Fiscal Descentralizada de la ciudad correntina de Paso de los Libres logró la formalización de la imputación y la prisión preventiva para el conductor de un camión que transportaba 3.577 kilos de marihuana.

Gendarmería incautó más de 3,5 toneladas de marihuana ocultas en placas de madera en Corrientes

El operativo representa uno de los golpes más importantes al narcotráfico en la región desde la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el distrito correntino el pasado 1° de diciembre.

La audiencia de formalización fue encabezada por el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez y la auxiliar fiscal Mirian Benítez, ante el juez de Garantías Gustavo Fresneda. El acusado, identificado como C.J.B. (35), oriundo de Misiones, fue imputado como autor del delito de transporte de estupefacientes, cuya escala penal oscila entre los 4 y 15 años de prisión.

El operativo en la Ruta 14

El hecho ocurrió el pasado lunes a las 19:20 en un control de rutina de la Gendarmería Nacional, ubicado en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional 14. El camión con semirremolque trasladaba placas de madera desde Santo Tomé hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó la parte inferior de la carga. Ante la sospecha, el vehículo fue trasladado al Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) para un escaneo no intrusivo que confirmó la presencia de bultos sospechosos. En el registro exhaustivo se hallaron 3.695 paquetes de marihuana ocultos entre las maderas.

Riesgos procesales y sistema acusatorio

La fiscalía sostuvo que la maniobra presentaba signos claros de planificación y el uso de una actividad comercial lícita como fachada. Al solicitar la prisión preventiva, los fiscales argumentaron:

Peligro de fuga: debido a la gravedad del delito y la alta pena en expectativa.

Falta de arraigo: no se pudo corroborar el domicilio ni los vínculos familiares declarados por el imputado en Misiones.

Entorpecimiento: existen medidas de prueba pendientes que podrían verse afectadas si el acusado recupera la libertad.

El juez Fresneda validó los argumentos del Ministerio Público Fiscal y fijó un plazo de 65 días corridos para la investigación penal preparatoria, término que el imputado deberá cumplir bajo arresto hasta el 11 de febrero de 2026.

Esta causa marca un precedente en la jurisdicción bajo el sistema acusatorio y adversarial, donde la dirección de la investigación recae exclusivamente en la fiscalía, agilizando los tiempos de respuesta ante delitos complejos como el narcotráfico.