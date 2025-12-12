Gendarmería incautó más de 3,5 toneladas de marihuana ocultas en placas de madera en Corrientes

Gendarmería Nacional realizó un importante procedimiento en la localidad correntina de Paso de los Libres sobre la Ruta Nacional N° 14, logrando el decomiso de más de tres toneladas y media de marihuana que eran transportadas ocultas entre placas de madera.

El operativo se llevó a cabo en el Peaje inactivo “Bonpland” por efectivos de la Sección Seguridad Vial "Paso de los Libres". Los uniformados inspeccionaron un camión con semirremolque que transportaba madera desde Santo Tomé (Corrientes) con destino a Buenos Aires.

Alerta del can y modus operandi

La clave del descubrimiento fue el can detector de narcóticos "Barak", que alertó a los gendarmes marcando el sector de carga del rodado.

La sospecha se profundizó ya que, según informaron, hace apenas una semana se había descubierto un cargamento utilizando el mismo modus operandi: droga acondicionada entre las maderas.

Con la autorización judicial de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, el camión fue trasladado para un escaneo, donde se detectó la presencia de cuerpos extraños entre la carga legal.

Tras una requisa exhaustiva, se descubrieron 3.695 paquetes envueltos en cinta de embalar, que estaban acondicionados en un doble fondo preparado dentro de las cajas de madera.

La prueba de campo Narcotest arrojó un peso final de 3.577 kilos con 669 gramos de cannabis sativa. El Magistrado interviniente ordenó el decomiso de la droga, los vehículos, celulares y documentación, además de la detención del chofer del camión.