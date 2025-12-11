El Gabinete de Juan Pablo Valdés: el perfil de los ministros, con Lourdes Sánchez como la gran sorpresa

El gobernador Juan Pablo Valdés presentó su primer Gabinete, marcando una gestión que buscará equilibrar la continuidad de figuras técnicas y políticas de la era de Gustavo Valdés con la incorporación de dirigentes con fuerte arraigo territorial.

Gustavo Valdés se despidió destacando la modernización, el equilibrio fiscal y la lucha contra el narcomenudeo

El nuevo equipo de ministros refuerza el “perfil municipalista” prometido, sumando experiencia de gestión local en carteras sensibles.

Los funcionarios provenientes del municipalismo

El gobernador Valdés sumó a cuatro figuras provenientes directamente de gestiones municipales:

Juan Pablo Fornaroli (Ministro Secretario de la Gobernación): Ex intendente de Mocoretá y el ministro más joven del equipo.

José Irigoyen (Ministro de Desarrollo Social): Ex intendente de Curuzú Cuatiá (dos gestiones), llega para reforzar el trabajo social en el interior.

Jorge Meza (Ministro de Obras Públicas): Ex intendente de Caá Catí y abogado.

Ana Miño (Ministra de Educación): Actual viceintendenta de Paso de los Libres (contadora).

Continuidad y movimiento estratégico

La nueva estructura mantiene figuras clave que aseguran el orden administrativo y financiero, con algunos cambios de área:

Horacio Ortega (Ministro Fiscal de Estado): es otro de los funcionarios que continúa en su cargo . Previamente se desempeñó como Ministro de Coordinación y Planificación.

Marcelo Rivas Piasentini (Hacienda y Finanzas): continúa en el cargo que ocupa desde 2018, garantizando el equilibrio fiscal . Es contador público nacional.

Carlos Vignolo (Coordinación y Planificación): deja la Secretaría de la Gobernación para asumir en la otra cartera. Es médico veterinario y ex intendente de la capital.

Juan José López Desimoni (Justicia y Derechos Humanos): continúa en su puesto, es abogado y Doctor en Derecho por la UNNE.

Mariel Gabur (Industria, Trabajo y Comercio): abogada con Magíster en Derecho Laboral, continúa al frente de la cartera.

Adán Gaya (Ministro de Seguridad): deja el Ministerio de Desarrollo Social para asumir el área de Seguridad. Es un dirigente de la UCR y ex intendente de Yapeyú.

Juan Pablo Valdés juró como gobernador y prometió “seguir transformando” Corrientes con cinco ejes

Las novedades y nombres de impacto