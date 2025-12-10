Juan Pablo Valdés juró como gobernador y prometió “seguir transformando” Corrientes con cinco ejes

En un acto solemne celebrado este miércoles en el Palacio de la Legislatura, Juan Pablo Valdés juró como nuevo gobernador de Corrientes ante la Asamblea Legislativa. Junto a él, ratificó su mandato el vicegobernador reelecto, Pedro Braillard Poccard.

Tras la toma de juramento de ley, Valdés pronunció su primer discurso como primer mandatario provincial, instando a “seguir transformando” el territorio correntino, reconociendo y continuando la “base sólida” y el “legado” que dejó su antecesor, Gustavo Valdés.

Hoja de ruta: el Plan Estratégico 2030

El nuevo titular del Ejecutivo ratificó que la hoja de ruta de su gestión será el "Plan Estratégico Corrientes 2030", enfocado en los pilares de modernización, desarrollo e inclusión.

Valdés afirmó recibir una provincia con “finanzas ordenadas, paz social” y sin endeudamiento, lo cual “deja la vara muy alta”. Para cumplir con la continuidad del desarrollo, el gobernador propuso a los legisladores una “relación fructífera” y trazó cinco ejes prioritarios:

Generación de más empleo genuino: Objetivo principal, a través del apoyo al sector privado, la inversión y la formación de recursos humanos (jóvenes y mayores de 45 años). Modernización del Estado provincial: Un Estado que escuche, resuelva y elimine la burocracia, logrando la cercanía a través del celular (trámites sin presencialidad). Transformación digital: Implementación de tecnología en educación, salud (telemedicina) y seguridad (combate al delito y narcomenudeo). Plan de obras de cercanía: Trabajo con los municipios para el desarrollo de infraestructura (asfalto, iluminación LED, parques). Gestión centrada en las personas: Facilitar las cosas a emprendedores y quienes generan trabajo, sin poner trabas burocráticas.

Un Gobierno de fuerte impronta municipalista

Valdés, que viene de ser intendente de Ituzaingó, anticipó que su gobierno tendrá una “fuerte impronta municipalista”. Aseguró que trabajará en contacto directo con todos los intendentes “sin distinción de partidos políticos”, capitalizando la experiencia municipalista.

El gobernador confirmó que integrará a su equipo a exjefes comunales y a funcionarios de la gestión saliente, a quienes exigió un compromiso total de servicio: “24 horas al día, los 365 días del año”.