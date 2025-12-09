Quién es Juan Pablo Valdes, el gobernador que asume en Corrientes y garantiza el dominio radical

La provincia de Corrientes se prepara para el traspaso de mando. El gobernador electo Juan Pablo Valdés (UCR) asumirá oficialmente este miércoles 10 de diciembre, a las 18:30, en un acto programado en la Casa de Gobierno, según confirmaron fuentes oficiales a Perfil NEA.

Elecciones en Corrientes: sólido triunfo del oficialista Juan Pablo Valdés, mientras LLA queda cuarta

Valdés reemplazará a su hermano Gustavo, quien deja el Ejecutivo provincial tras ocho años de gestión.

El gobernador electo inició la carrera de abogacía y se formó como guardiamarina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni. Está casado y tiene dos hijos, de 13 y 10 años. En una entrevista con El Litoral, bromeó sobre la mudanza a la capital: “Uno me está haciendo una juntada de firmas para no mudarse, está planeando hasta algunos cacerolazos”.

El gobernador más joven de la democracia

Con 42 años de edad, Juan Pablo Valdés se convertirá en el mandatario más joven en asumir el Gobierno de Corrientes desde el retorno de la democracia en 1983.

De esta manera, Valdés superará la marca histórica que ostentaba José Antonio "Pocho" Romero Feris, quien había asumido la gobernación en 1983 con 42 años y nueve meses. Pedro Braillard Poccard, en 1997, había llegado al cargo con 43 años.

Dominio radical y trayectoria política

Juan Pablo Valdés proviene de una familia con fuerte tradición política en Ituzaingó, donde sus padres ocuparon cargos municipales.

Perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), Valdés fue presidente del comité local del partido en 2018 y, tres años después, asumió como intendente de Ituzaingó.

Su gestión a cargo del municipio, le valió ser elegido cuatro años más tarde por el oficialismo Vamos Corrientes para ser candidato a gobernador de la provincia.

Ley de Narcomenudeo: Valdés firmó el decreto y regirá en Corrientes desde el 1 de febrero

A pesar de fuertes acusaciones de la oposición que apuntaron al "nepotismo", su victoria en las urnas se cristalizó el pasado 31 de agosto, cuando logró el triunfo en primera vuelta con el 51,91% de los votos, superando al peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes). Su asunción asegura la continuidad del dominio radical en la provincia desde el año 2001.