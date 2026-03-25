Crisis en el gobierno de Corrientes: renunció el ministro de Hacienda tras el escándalo por los descuentos docentes

El impacto político de los descuentos "drásticos" aplicados a la docencia correntina terminó por detonar la primera crisis de gabinete de la gestión. En las últimas horas se confirmó la salida de Marcelo Rivas Piasentini del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el área responsable de la controvertida liquidación que aplicó recortes de hasta $800.000 en los recibos de sueldo de marzo.

Tensión en Corrientes: docentes autoconvocados marcharon frente a la casa de la ministra de Educación

Rivas Piasentini, un técnico de larga trayectoria que ocupaba el sillón de Hacienda desde el año 2018, quedó en el centro de la tormenta luego de que cientos de docentes denunciaran haberes netos de "cero pesos".

La medida, calificada por los gremios como "ilegal y confiscatoria", generó una ola de marchas autoconvocadas que durante cuatro días consecutivos sacudieron toda la provincia y obligaron al gobernador Juan Pablo Valdés a recalibrar su equipo de trabajo.

El "Ítem Aula" correntino en el ojo de la tormenta

El detonante técnico de la renuncia fue la aplicación de los descuentos sobre el Código 193 y, especialmente, el Código 632 (Complemento Docente Provincial). Este último fue creado mediante el Decreto 355/24 para compensar la quita del FONID nacional, pero en la práctica funciona como un estricto presentismo que castiga el derecho a huelga.

Los sindicatos denunciaron que por un solo día de adhesión al paro nacional del pasado 2 de marzo, el sistema liquidó quitas desproporcionadas que oscilaron entre los $300.000 y $800.000, vaciando las cuentas bancarias de los trabajadores de la educación en vísperas de Semana Santa.

Valdés acelera la oxigenación del gabinete

Esta misma mañana, antes de que trascendiera la salida del ministro, el gobernador ya había dejado la puerta abierta a modificaciones profundas. "Vamos a estar haciendo el anuncio correspondiente en caso de que suceda", declaró Valdés al ser consultado sobre cambios en su equipo, que lleva apenas poco más de 90 días de gestión.

Escándalo por sueldos en Corrientes: las múltiples marchas obligaron al Gobierno a devolver los descuentos docentes

Por el momento, la ministra de Educación, Ana Miño —quien también fue blanco de las protestas con marchas frente a su domicilio particular—, se mantiene en su cargo.

Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo provincial oficialice al reemplazante en Hacienda, quien tendrá la tarea inmediata de garantizar el funcionamiento de una de las carteras más importantes el gobierno.