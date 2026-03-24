Tensión en Corrientes: docentes autoconvocados marcharon frente a la casa de la ministra de Educación

La restitución de los fondos descontados, anunciada por el gobernador Juan Pablo Valdés, no logró desactivar el conflicto educativo en Corrientes. El lunes por la tarde, una nueva ola de protestas de docentes autoconvocados recorrió las calles de las principales localidades de la provincia, con un epicentro de alta tensión política en la ciudad de Paso de los Libres.

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Allí, los manifestantes trasladaron el reclamo directamente al ámbito privado de la titular de la cartera educativa. Los docentes marcharon por el centro de la ciudad hasta concentrarse frente a la casa de la ministra de Educación, Ana Miño.

En la vereda de la funcionaria —quien llegó al cargo tras su paso por la viceintendencia de esa localidad—, el personal educativo entonó las estrofas del Himno Nacional y coreó una consigna que se volvió mantra: "el sueldo no se toca".

Un reclamo que desborda a los gremios

El fenómeno de los autoconvocados parece haber superado la estructura de los sindicatos tradicionales. En localidades como Capital, Bella Vista, Santa Lucía, Esquina, Loreto y Caá Catí, las marchas fueron masivas y espontáneas, alimentadas por un descontento que nació con el magro aumento del 6% y estalló con los descuentos de hasta $800.000 aplicados en los haberes de marzo.

A través de un fuerte comunicado, el sector de Docentes Autoconvocados lanzó duras críticas tanto al Gobierno como a las conducciones sindicales de SUTECO, ACDP y AMET. "No fue la voz tibia de tres gremios la que estremeció las calles. Fueron los docentes libres de ataduras y de pactos estériles quienes irrumpieron con dignidad", sentenciaron.

"La verdadera representación se ejerce"

El documento de los trabajadores de la educación refleja una ruptura profunda con la representación institucional. "Allí donde algunos ostentan cargos, pero carecen de acción, queda en evidencia una verdad incómoda: hay espacios ocupados por la inoperancia", señalaron en referencia a las cúpulas gremiales.

Los autoconvocados advirtieron que no permitirán que los sindicatos se adjudiquen el logro de la devolución de los descuentos: "Esta lucha no tiene dueños ajenos. No aceptamos que los gremios pretendan atribuirse lo que no supieron ni quisieron construir. Este reclamo nace del legítimo hartazgo".

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El miércoles, el día de la verdad

Aunque el clima de protesta es permanente, todas las miradas están puestas en este miércoles 25 de marzo. Ese día, el Gobierno debería acreditar el reintegro total de los códigos 193 y 632, además de iniciar el cronograma de pagos con el aumento del 6%.

La docencia correntina ya avisó que, de no verse reflejada la totalidad del dinero en los cajeros, las medidas de fuerza —que incluyen la instalación de Carpas Blancas— se profundizarán en toda la provincia.