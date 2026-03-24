Fondos ATN: Corrientes es la provincia que más dinero recibió del Gobierno de Milei

La sintonía política entre el gobernador Juan Pablo Valdés y el presidente Javier Milei se tradujo en un fuerte flujo de recursos para las arcas provinciales. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, Corrientes se posicionó como la jurisdicción más beneficiada por el reciente reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recibiendo montos significativamente superiores a los de otros distritos.

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En una maniobra de apenas dos días (19 y 20 de marzo), el Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos discrecionales y repartió un total de $47.000 millones. De ese monto, Corrientes embolsó $8.000 millones el pasado jueves, una cifra que coincide con el respaldo clave que los legisladores correntinos brindaron a las reformas oficialistas en el Congreso de la Nación.

El podio de los "amigables"

El informe destaca que el dinero fue dirigido exclusivamente a provincias cuyos mandatarios mantienen una relación colaborativa con la Casa Rosada. Detrás de Corrientes, se ubicaron:

Mendoza (Alfredo Cornejo): $7.000 millones.

Entre Ríos (Rogelio Frigerio): $6.000 millones.

Misiones: $5.500 millones.

Chaco y San Juan: $4.000 millones cada una.

Llamativamente, distritos con perfiles opositores o que han mantenido ruidos públicos con la gestión libertaria —como Córdoba— quedaron fuera de este esquema de distribución inmediata.

Corrientes: récord en el primer trimestre

La provincia de Corrientes no solo lideró el reparto de marzo, sino que encabeza el acumulado anual de 2026. En lo que va del primer trimestre, el distrito gobernado por Valdés ya recibió un total de $14.000 millones ($3.000 millones en enero, otros $3.000 millones en febrero y los $8.000 millones de marzo).

En segundo lugar del acumulado anual aparece Misiones con $9.500 millones y Salta en tercer puesto con $7.500 millones.

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Crecimiento real sobre 2025

Los datos de Politikon Chaco revelan un cambio de tendencia en el uso de los ATN. Los $47.000 millones distribuidos en las últimas 48 horas superan en un 129% (en términos reales) a lo girado en febrero.

Si se compara el primer trimestre de 2026 contra el mismo periodo del 2025, el monto total desembolsado ($74.000 millones) representa una suba del 29% real interanual.

Este incremento marca una clara estrategia del Ejecutivo nacional: utilizar los fondos del Tesoro para aceitar las relaciones con los gobernadores que garantizan la gobernabilidad legislativa.