El dólar blue cerró en baja este lunes 23 de marzo y marcó la referencia del día

En la última jornada hábil, las reservas internacionales subieron en 106 millones de dólares. De esta manera, cerraron con un total de 43.808 millones de dólares.

El dólar blue cerró en baja este lunes 23 de marzo, en una jornada marcada por el feriado y la falta de actividad en el mercado oficial. Así, mientras las cotizaciones financieras se mantuvieron sin operaciones, el foco estuvo puesto en el movimiento del dólar informal y del dólar cripto.

Dólar blue

La divisa paralela bajó frente a la referencia previa. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1425 y se compró a $1405.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 quedó en $1421,90. Al tratarse de un feriado, el mercado permaneció cerrado y no registró actividad durante la jornada.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se ubicó en $1481,36. Al igual que el resto de las cotizaciones financieras, no tuvo operaciones por el feriado.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1449,17 en promedio, siendo una de las pocas referencias que siguieron activas durante el día.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1833,00. En este segmento tampoco hubo cambios operativos por la jornada no laborable.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1410,00 según la cotización del Banco Nación. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1394,50 por unidad, de acuerdo con Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

En la última jornada hábil, el Banco Central compró 172 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 106 millones de dólares y cerraron en 43.808 millones de dólares.