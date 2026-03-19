¿Hay bancos el lunes 23 y martes 24 de marzo? Cómo sacar efectivo

El esquema de feriados nacionales por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, junto con el feriado con fines turísticos del lunes 23 de marzo, determinó un cierre total de las sucursales bancarias en todo el país durante cuatro días consecutivos. La disposición, que responde a la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), implica que las puertas de las entidades permanecerán cerradas hasta el miércoles 25 de marzo.

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Durante este período, las operaciones físicas en ventanilla quedaron suspendidas, aunque los canales electrónicos funcionan de manera habitual para transferencias y pagos. El sistema de home banking y las aplicaciones móviles de las entidades financieras mantienen su operatividad las 24 horas para realizar consultas de saldo, pagos de servicios y transferencias inmediatas que no requieren validación presencial.

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El retiro de dinero en efectivo se convirtió en el principal punto de consulta para los usuarios frente al posible desabastecimiento de los cajeros automáticos. Las entidades financieras reforzaron las tareas de recarga de las unidades automáticas antes del inicio del fin de semana largo, pero advirtieron que la disponibilidad de billetes dependerá del flujo de demanda en cada zona geográfica.

Como alternativa a los cajeros automáticos, el sistema de "Extra Cash" permite retirar hasta un límite diario establecido en diversos puntos de venta no bancarios. Los supermercados, farmacias y estaciones de servicio que operan con terminales de cobro electrónico ofrecen este servicio a los clientes que realicen una compra mínima con tarjeta de débito.

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Cadenas de alcance nacional como Carrefour, Coto, ChangoMás y farmacias del grupo Farmacity confirmaron que disponen de efectivo para entregar a los clientes que utilicen este método. El usuario debe informar al cajero el monto que desea retirar antes de pasar la tarjeta, y el sistema emite un comprobante donde figura tanto el gasto de la compra como el efectivo entregado.

Vencimientos y operaciones electrónicas durante el feriado

En lo que respecta a los compromisos financieros, los vencimientos de tarjetas de crédito y facturas de servicios públicos que operaban originalmente el lunes 23 o el martes 24 de marzo se trasladaron de forma automática. Según la normativa del BCRA, cuando una fecha de vencimiento coincide con un día no hábil, la obligación se desplaza al primer día hábil siguiente sin generar intereses punitorios.

Esto significa que los resúmenes de cuenta que vencen en estas fechas podrán cancelarse el miércoles 25 de marzo sin recargos. Lo mismo ocurre con el pago de cuotas de préstamos bancarios y las liquidaciones de impuestos nacionales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El clearing bancario también se encuentra suspendido durante estas 48 horas de feriado. Las operaciones que involucran depósitos de cheques o transferencias de alto monto que requieren verificación manual se procesarán recién a partir de la apertura del mercado financiero el miércoles a la mañana.

Los usuarios pueden utilizar las billeteras virtuales para realizar pagos con código QR, una modalidad que creció en los últimos años y que no depende de la apertura de las sucursales físicas. Estas plataformas permiten el intercambio de fondos entre cuentas de manera instantánea, operando de forma independiente al calendario de feriados del sistema financiero tradicional.

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Límites de extracción y soporte técnico

Los límites de extracción en comercios suelen ser inferiores a los de los cajeros automáticos y están sujetos al stock de caja del local al momento de la transacción. Es importante que los usuarios verifiquen sus límites de débito diario a través de su home banking, ya que la suma del retiro en comercios y en cajeros automáticos computa sobre el mismo cupo de seguridad de la cuenta.

Las entidades de red, como Banelco y Red Link, informaron que sus centros de atención telefónica para denuncias por robo o extravío de tarjetas de débito y crédito funcionan de manera ininterrumpida. En caso de retención de tarjeta por parte de un cajero automático, el usuario deberá esperar a la reapertura de la sucursal el miércoles 25 para recuperar el plástico.

La resolución 27.399, que establece el calendario de feriados, aclara que el lunes 23 funciona bajo la modalidad de feriado puente turístico, igualando sus efectos legales a los de un feriado nacional. Esta decisión administrativa unificó el cierre de los mercados financieros y la actividad bursátil en todo el territorio argentino hasta la jornada del miércoles.

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también contempló este intervalo, ajustando las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones para evitar que los beneficiarios quedaran sin percibir sus haberes durante el receso. La próxima actualización del flujo de fondos en el sistema se producirá tras la conferencia de prensa de las autoridades monetarias prevista para el cierre de la semana.

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