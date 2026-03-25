Javier Milei presentó la mayor caída de imagen entre los presidentes latinoamericanos en marzo

Un estudio de CB Consultora presentó el ránking de evaluación de presidentes de Latinoamérica en marzo 2026 y expuso que el mandatario argentino, Javier Milei, fue quien sufrió la mayor caída de imagen en la región, con una disminución del 4,5% con respecto a los resultados previos.

El estudio consultó a un total de 40530 casos de toda Latinoamérica, entre 1981 y 2681 casos por país, mediante el método CB CAWI Research, consultándole a ciudadanos latinoamericanos de más de 18 años entre el 10 y 15 de marzo. Según indicaron, el sondeo cuenta con un margen de error aproximado de entre 1,9% y 2,2%.

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En esta oportunidad, el presidente argentino obtuvo una imagen negativa de 55,6%, contra una positiva de 42,3%, lo que lo posicionó en el puesto 11 entre todos los presidentes latinoamericanos, en la zona regular. En este caso, el jefe de Estado argentino obtuvo una valoración muy buena de 28,1%; buena de 14,2%; mala de 11,8% y muy mala de 43,8%.

El porcentaje se tradujo en una caída de 4,5% de imagen positiva en comparación al mes de febrero, donde el mandatario había obtenido una aprobación de 46,8%.

El contraste de los números de Milei es aún mayor si se compara con el mes de diciembre de 2025, en el que ocupó el primer puesto como el presidente mejor valorado de Latinoamérica, con una imagen positiva de 48,3% y una negativa de 49,5%.

Otra encuesta confirma la mayor caída en la imagen de Javier Milei durante marzo

Durante el último mes de 2025, el presidente argentino obtuvo una valoración muy buena de 27,6%; buena de 20,7%; mala de 13,6% y muy mala de 35,9%, notándose un amplio aumento en el extremo de valoración negativa.

En paralelo, una encuesta nacional lanzada durante los últimos días reflejó que la administración de Javier Milei atraviesa su peor momento en la opinión pública, a partir de un relevamiento de la consultora Delfos que expuso una desaprobación del 64% a la gestión presidencial, diez puntos más que en febrero, junto a una imagen negativa del gobierno de 62%, doce puntos por encima del mes anterior.

La encuesta, expuso que el deterioro es simultáneo en todos los indicadores medidos, desde la percepción económica hasta la credibilidad institucional, y mostró que el presidente libertario enfrenta el tramo más exigente de su mandato en un período donde comienza a pesar el calendario electoral.

Quiénes son los presidentes mejor y peor valorados en Latinoamérica

En el ránking en el que Milei ocupó el onceavo lugar también se indicó que el top tres de marzo estuvo ocupado por la presidenta Claudia Sheinbaum de México con una valoración positiva de 72,3%; detrás de ella se posicionó el salvadoreño Nayib Bukele con 71,8% y completó el podio Luis Abinader, de República Dominicana, con 58,7%.

Del otro extremo, José María Balcázar de Perú se posicionó en el último lugar con una imagen negativa de 56,3% y una aprobación de solo 25,2%; adelante se ubicó la venezolana Delcy Rodríguez con 69,7 de imagen negativa y 26,4% de positiva y, finalmente, se ubicó el ecuatoriano Daniel Noboa con una aprobación de 33,5% y un 63% de imagen negativa.

AS/fl