Caso $Libra: Mauricio Novelli cobraba por ser el "abrepuertas" de Milei, según surge de pruebas en su celular

Los peritajes al teléfono celular de Mauricio Novelli en el marco de la investigación por la estafa con la criptomoneda $Libra brindan detalles acerca de cómo este operador convertía su influencia sobre el Presidente de la Nación en un activo financiero. El lobista negociaba encuentros con Javier y Karina Milei y hasta contratos con el Estado. Cobraba en criptomonedas.

Según revela este miércoles el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, los documentos encontrados en el celular de Novelli lo sitúan como el principal operador en torno a la monetización de la figura de Javier Milei desde su llegada a la presidencia, e incluso antes, y demuestran que se presentaba como la única vía de acceso para quienes quisieran invertir en negocios asociados a las criptomonedas y la Web3 en la Argentina. Son decenas de contratos y borradores reunidos en una carpeta bajo el nombre de “Javier Milei – Milei – Presidente", que posicionan a Novelli como "socio exclusivo" y partícipe necesario de toda inversión en tecnología financiera en el país. Incluso permiten inferir que el operador ofrecía influencia en el diseño de políticas públicas y marcos regulatorios para el sector.

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Uno de los resultados de esas gestiones habría sido la famosa reunión de Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis, que derivó en la conocida "selfie", la difusión de la foto en las redes sociales de Milei y -dos semanas después- en el posteo en el cual Milei promocionaba la criptomoneda $Libra antes de que su contrato hubiera visto la luz.

El contrato con Kelsier Group, la empresa de Hayden Davis que creó la criptomoneda $Libra

En el celular de Novelli hay varias versiones de borradores del contrato por el cual tres socios argentinos -el propio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales- se asocian con la compañía Kelsier Group, de Hayden Davis y crean para tal fin la entidad Kelsier Latam. A través de las distintas versiones se puede comprobar cómo la influencia que ofrecen sobre el presidente de Argentina e incluso los organismos reguladores se vuelve cada vez mayor, llegando hasta ofrecer reuniones "uno a uno" y la adaptación de políticas públicas y marcos regulatorios a los intereses de la compañía. Ofrecen también nombrar a Hayden Davis como asesor exclusivo del Presidente en temas de Web3, y convertirlo en el único canal para los acuerdos del Estado en ese sector.

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Por esa influencia, estipularon un pago de más de un millón y medio de dólares en criptomonedas, más un 35 por ciento del monto que se facturara a través de contratos con posibles socios, según surge del borrador del 21 de noviembre. Un borrador anterior del contrato mencionaba un pago de 300 mil dólares el primer mes y otros 250 mil dólares por mes a partir de enero de 2025. En noviembre de 2024, según surge de los documentos, ya se había efectuado un primer pago de 150 mil dólares.

En los borradores se lee también la intención de lanzar una “Moneda de Libertad” durante el tercer año del acuerdo, y “formalizar alianzas entre la estructura política y las iniciativas empresariales”, lo que implica diálogos directos con Javier y Karina Milei así como otros integrantes del Gobierno.

Cube Exchange, otro potencial caso de tráfico de influencias

En el celular de Novelli se encuentra también un borrador de contrato con la empresa de tecnología financiera Cube Exchange donde se le garantizaba que podrían operar sin tributar impuestos por diez años, y con acceso a los organismos argentinos de regulación, incluyendo el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. A cambio, la empresa ofrecía establecer una cooperativa de crédito en la Argentina y un "Instituto Milei", que según decían estaría asociado a la Universidad de Chicago. Pedían, eso sí, que las regulaciones necesarias para su operación en el país fueran aprobadas en 60 días.

Un video de la compañía incluso promociona sus servicios mencionando a Milei.

El presidente habría llegado a firmar una carta de intención con la empresa, el 12 de agosto de 2024. El borrador está fechado el 1 de agosto; el 2, se creó la billetera virtual “Cube Latam”. Según la comisión investigadora del caso $Libra, esta billetera recibió 150.000 dólares, que luego se desplazaron a otra cuenta manejada por Novelli, Terrones Godoy y Morales.

MB